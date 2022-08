2:1 Derbysieg: Groß St. Florian überholt Gleinstätten in der Tabelle

Details Sonntag, 21. August 2022 21:50

Vor 600 Besuchern fügte Groß St. Florian dem SV Tondach Gleinstätten am Sonntag die erste Saisonniederlage bei und siegte mit 2:1. In den ersten zwanzig Minuten schien es so, als ob die Gäste über die Heimischen drüberfahren würden. Die Hausherren kämpften sich aber zurück und holten am Ende den Heimdreier.

Eingeschworene Einheit: Mit Einsatz und Kampfgeist holte der TUS Groß St. Florian den Sieg

600 Zuseher sahen ein Spiel auf hohem Tempo

Ein richtig gutes Derby, von beiden Mannschaften mit hohem Tempo geführt wurde den Besuchern im Hexenkessel von Groß St. Florian geboten. Die Anfangsphase der Begegnung gehörte klar den Gästen, sie zelebrierten unglaublichen Angriffsfussball, kamen aber nie so richtig in die Box. Ein tolle Möglichkeit von Emil Novi vereitelte Torhüter Avdyl Hagjija.

Mit der ersten Möglichkeit der Hausherren klingelte es bereits im Kasten: Nach einem Konter zirkelte Zija Lleshi den Ball ins lange Eck (20.) und die heimischen Fans unter den Besuchern waren aus dem Häuschen. Wenige Augenblicke später besorgte Dejan Krljanovic den Ausgleich (24.). Sein Freistoß klatschte von der Innenstange ins Tor. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Dejan Krljanovic traf per Freistoß

Auch im zweiten Spielabschnitt war das Tempo hoch, die Heimischen aber viel aggressiver gegen den Ball unterwegs. In der 55. Minute stellte Sebastian Stanzer die Weichen für Groß St. Florian auf Sieg, als er eine herrliche Flanke von Christopher Galli im gegnerischen Tor versenkte. Gleinstätten stand jetzt ein wenig unter Schock und verlor die Kontrolle über das Spiel. Nach 101 (!) Minuten pfiff der Unparteiische ab und dann durften die Heimischen endlich jubeln.

Mit diesem Sieg zog TuS Groß St. Florian an SV Gleinstätten vorbei auf Platz drei. Die Gäste fielen auf die fünfte Tabellenposition.

Für Groß St. Florian geht es am kommenden Samstag bei FC G&P-Enegietechnik Ligist weiter. Gleinstätten empfängt am 26.08. um 19 Uhr den UFC Team Strommer Söding.

Stimmen zum Spiel:

Patrick Haring, Trainer Groß St. Florian:

"Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, die mit Einsatz, Leidenschaft und Willen dem Titelaspiranten ein Bein gestellt haben. Wir haben heute vor einer unglaublichen Kulisse zuhause ein Top-Leistung geboten und verdient gewonnen."

Michael Herrmann, Trainer Gleinstätten:

"Ich nehme die Niederlage hin und gratuliere Groß St. Florian zum Sieg!"

Unterliga West: TuS Groß St. Florian – SVU Tondach Gleinstätten, 2:1 (1:1)

55 Sebastian Stanzer 2:1

24 Dejan Krljanovic 1:1

20 Zija Lleshi 1:0

Startformationen:

Groß St. Florian: Avdyl Hagjija - Patrick Pauritsch, Simon Braunsar (K), Sebastian Stanzer, Elias Rumpf, Markus Eckhard - DI Zija Lleshi, Christopher Galli, Paul Reisinger, Alexander Muster - Thomas Nebel

Gleinstätten: Adnan Adilovic - Adrijan Sac, Leon Koller, Michel Micossi, Sascha Pressnitz, Sebastian Zier (K) - Dejan Krljanovic, Matic Golob, Tadej Zagar-Knez, BA Paul Krizanac , BA - Emil Novi

by René Dretnik

Fotos: privat und Zwetti