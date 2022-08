Punkteteilung: Kein Sieger bei St. Veit gegen Allerheiligen II

Details Sonntag, 28. August 2022 17:17

In einer spannenden Begegnung teilten sich die Tus St. Veit in der Südsteiermark und der USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II die Punkte. Das Spiel endete mit 2:2.

ASV-Coach Roland Kerpicz holt gegen seinen Ex-Klub (als Spieler) einen Punkt

250 Zuseher sahen die St. Veiter Führung

Die 250 Besucher in der Vulkanlandarena sahen eine ausgeglichene Partie - ein Spiel auf Messers Schneide. In Minute 18 traf Luka Salamun nach einem Eckball -er war bei einem Gestocher im Strafraum am gedankenschnellsten und drückte den Ball über die Linie. sicherte Tus St. Veit/S. vor 250 Zuschauern die Führung (18.). Die Hausherren waren jetzt am Drücker, brachten die Kugel aber nicht im Gehäuse unter und ließen einige Sitzer aus.

Dafür zeigten die Gäste wie es geht: Marcel Musger war es, der in der 26. Minute das Spielgerät im Tor der Heimmannschaft unterbrachte und das Zwischenresultat auf 1:1 korrigierte. Bevor es in die Pause ging, hatte Niklas Stalzer noch das 2:1 von USV Allerheiligen/W. II parat (40.). Nach einem weiten Pass über die Abwehr hinterlief er die Defensive und knallte den Ball ins Tor. Zur Pause wussten die Gäste eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Fabio Schantl rettete seinem Team den Punkt

Für das 2:2 von St. Veit/S. zeichnete Fabio Schantl verantwortlich (73.), der nach einem Eckball per Kopf erfolgreich war. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich Tus St. Veit in der Südsteiermark und USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II die Punkte teilten.

Tus St. Veit/S. findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Vier Spiele und noch kein Sieg: St. Veit/S. wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Bei USV Allerheiligen/W. II präsentierte sich die Abwehr angesichts zehn Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (11). Ein Punkt reichte USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun vier Punkten steht USV Allerheiligen/W. II auf Platz acht. Die bisherige Saisonbilanz von USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

Am nächsten Freitag reist Tus St. Veit in der Südsteiermark zu USV Kötz-Haus Hengsberg, zeitgleich empfängt USV Allerheiligen/W. II USV Ragnitz.

Stimme zum Spiel:

Max Ringert, Kapitän St. Veit:

"Bei uns wird momentan leider jeder kleine Fehler mit einem Tor bestraft. Wir hätten nach dem 1:0 höher in Führung gehen müssen, so ist es wenigstens noch ein Punkt geworden."

Unterliga West: Tus St. Veit in der Südsteiermark – USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II, 2:2 (1:2)

73 Fabio Schantl 2:2

40 Niklas Stalzer 1:2

26 Marcel Musger 1:1

18 Luka Salamun 1:0

Startformationen:

St. Veit/Vogau: Nico Ploder - Jan Martin Adamer, Miha Psajd, Ralph Jelen, Christoph Klapsch - Rok Horvat, Zan Plajnsek, Maximilian Ringert (K), Dr. Jürgen Götz - Fabio Schantl, Luka Salamun

Allerheiligen: Christoph Wallner, Julian Selmeister, Marcel Musger, Ali Jan Noorzai, Oliver Weiss, Niklas Stalzer, Elias Peter Rainer, Lukas Rabel (K), Emil Cavkic, Niklas Frewein, Maximilian Weber

by René Dretnik

Foto: ASV/Stückler