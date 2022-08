Festung Lannach hält: Souveräner Dreier gegen Flavia Solva

Details Sonntag, 28. August 2022 21:12

Der SV Lannach ist im eigenen Stadion nicht zu knacken. Auch Flavia Solva steckte gegen die Reinmayr-Elf eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Lannach ist weiterhin zuhause ungeschlagen, hat aus drei Heimspielen neun Punkte geholt und am eigenen Platz erst einen Gegentreffer erhalten.

Der SV Lannach ist zuhause nicht zu schlagen und holte aus drei Spielen drei Siege

Langweilige erste Hälfte

In den ersten 45 Minuten sahen die rund 150 Besucher kein besonders gutes Spiel. Keines der beiden Teams wollte so recht die Initiative ergreifen, die Begegnung plätscherte so dahin. Lannach ging sehr aggressiv in die Zweikämpfe, Flavia agierte zu ideenlos und konnte keine Chancen kreiren. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Gregor Zgrabic brach für SV Grapos Lannach den Bann und markierte in der 63. Minute die Führung. Nach einem Pass in die Tiefe - einige sahen dabei eine Abseitsposition - erreichte ihn ein Stanglpass, den er eiskalt verwertete. In der 68. Minute trat Matej Filipovic einen Freistoß, Flavias Tormanntrainer David Veselic, der anstatt Mathias Johs (er befand sich auf Urlaub) den Kasten hütete, wollte den Ball fangen - ließ ihn aber durch. So stand es urplötzlich 2:0 für die Gastgeber.

Im zweiten Durchgang standen die beiden Flavia Keeper im Fokus

Zu allem Überfluss schwächten sich die Gäste dann noch weiter selbst - der Goalie kam aus dem Tor und nahm den Ball ausserhalb des Sechzehners mit der Hand auf - der Schiedsrichter zückte sofort die rote Karte (87.). Nun musste der zweite Ersatzkeeper Florian Haller ran und er auch patzte - bei einem Freistoß von Zgrabic wollte er den Ball fangen, ließ ihn aus und der Schütze konnte das Spielgerät ins leere Tor schießen (90.). Am Ende verbuchte SV Grapos Lannach gegen SV Flavia Solva die maximale Punkteausbeute.

Der geringen Aussagekraft der aktuellen Tabelle zum Trotz steht SV Lannach nach diesem Erfolg auf Platz drei. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz der Gastgeber.

Nächste Runde- Derbytime: SV Flavia empfängt den 1. FC Leibnitz (3. 9. um 17 Uhr)

Flavia Solva findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Die bisherige Saisonbilanz des Gasts bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

Nächster Prüfstein für SV Grapos Lannach ist SV Bad Schwanberg (Samstag, 18:00 Uhr). SV Flavia Solva misst sich am selben Tag zum großen Derby mit 1. FC Leibnitz (17:00 Uhr).

Stimmen zum Spiel:

Mario Müller, Co-Trainer Lannach:

"Die erste Halbzeit ist die Partie so dahin geplätschert. In der zweiten Hälfte, war klar, dass die Mannschaft, die das erste Tor schießt gewinnt. Wir haben unsere Aufgaben alle erfüllt, diszipliniert fertiggespielt und verdient gewonnen, auch wenn die Tore ein wenig glücklich waren."

Udo Kleindienst, Trainer Flavia Solva:

"Es wartet noch sehr viel Arbeit auf mich. Es ist etlichen Spielern nicht bewusst, bei welchem Verein sie spielen."

Unterliga West: SV Grapos Lannach – SV Flavia Solva, 3:0 (0:0)

90 Gregor Zgrabic 3:0

68 Matej Filipovic 2:0

63 Gregor Zgrabic 1:0

Startformationen:

Lannach: Patrick Laibacher - Matej Filipovic, Alexander Christof, Jani Grilc, Daniel Fischer - Michael Rappel, Felix Schaffer, MA Bernd Hold (K) - Igor Tkalcic, Gregor Zgrabic, Aleksander Kramberger

Flavia Solva: David Veselic, Dan Krajnc, Alexander Hesse, Matija Rozman, Ivan Grabovac, Nemanja Boljanovic, Sandro Mally (K), Tobias Ringert, Dominik Wurzinger, Niklas Deutschmann, Lukas Überbacher

by René Dretnik

Foto: Elisabeth Tappler