Hart erkämpfte drei Auswärtspunkte: Groß St. Florian gewinnt das Derby gegen Lannach

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von SV Lannach und Groß St. Florian, die mit 1:2 endete. Einen packenden Auftritt legte TuS Groß St. Florian dabei jedoch nicht hin - gereicht hat es am Ende allemal - die Haring-Truppe lacht jetzt sogar von der Tabellenspitze.

Trainer Patrick Haring bleibt mit seinem Team weiter auf Erfolgskurs

In den Anfangsminuten kamen beide Mannschaften zu ihren Chancen, ließen diese aber alle aus. Christopher Galli versenkte die Kugel mit einem schönen Lupfer zum 1:0 (32.) für Groß St. Florian. Zur Pause behielt Groß St. Florian die Nase knapp vorn.

Julian Kaiser traf zum 1:1 zugunsten von SV Grapos Lannach (55.). Nach einem Lauf über das halbe Feld zog er aus 15 Metern ab und traf genau ins Kreuzeck. Kurz vor Ultimo wurde Zija Lleshi zum Matchwinner. Er wurde von Pascal Werdnig via Lochpass bedient, umkurvte den Lannacher Goalie und fixierte den 1:2 Endstand. (84.).

Sehr zerfahrenes Spiel zu Beginn der 2. Halbzeit; viel Hektik, kaum zusammenhängende Aktionen. Steini, Ticker-Reporter

SV Grapos Lannach hat auch nach der Pleite die vierte Tabellenposition inne. In dieser Saison sammelte der Gastgeber bisher drei Siege und kassierte drei Niederlagen. Die Lage von SV Lannach bleibt angespannt. Gegen TuS Groß St. Florian musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Die drei errungenen Zähler waren für Groß St. Florian gleichbedeutend mit der Übernahme der Tabellenführung. Zumindenst bis zum Sonntag lacht die Haring-Elf von der Tabellenspitze. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des Gasts ist die funktionierende Defensive, die erst sechs Gegentreffer hinnehmen musste. Nur einmal gab sich Groß St. Florian bisher geschlagen. TuS Groß St. Florian ist seit vier Spielen unbezwungen.

SV Grapos Lannach tritt am kommenden Samstag bei UFC TEAM Strommer Söding an, Groß St. Florian empfängt am selben Tag 1. FC Leibnitz.

Stimme zum Spiel:

Patrick Haring, Trainer Groß St. Florian:

"Wir machen im Moment einen richtig guten Job. Alles was wir uns vornehmen wird zu 100 % umgesetzt. Trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs ließ sich meine Mannschaft nicht beirren und behielt die Ruhe und Konzentration. Der Siegtreffer in der Schlussphase war eine super Aktion über mehrere Stationen. Ich bin sehr stolz auf meine Jungs."

Unterliga West: SV Grapos Lannach – TuS Groß St. Florian, 1:2 (0:1)

84 Zija Lleshi 1:2

55 Julian Kaiser 1:1

32 Christopher Galli 0:1