Heimdreier: St. Veit/S. feiert gegen Ragnitz den ersten Saisonsieg

Details Montag, 12. September 2022 12:59

Tus St. Veit/S. hat sich gegen Ragnitz mit 2:1 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

St. Veit gewinnt das Derby und freut sich über den ersten Saisonsieg

Ragnitz kam nie richtig ins Spiel

Auf nassem Boden taten sich die Gäste gegen eine sehr aggressiv auftretende Heimmannschaft von Beginn an sehr schwer. Die Heimischen attackierten sehr früh und zerstörten so den Spielaufbau der Ragnitzer. Zwei Minichancen der Auswärtigen waren daher die einzige Ausbeute im ersten Durchgang. Besser lief es bei der Heimelf, die zwar zuerst (28.) eine tolle Möglichkeit durch Fabio Schantl ausließen, aber dann in Minute 39. erfolgreich waren. Zan Planjsek zog von halblinks ab und der Ball landete zum 1:0 im Tor. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Gastgeber, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Fabio Schantl jubelt über seinen Treffer zum 2:0

St. Veit bewies Kampfgeist und Moral

Auch in der zweiten Spielhälfte hatte St. Veit den USV Ragnitz gut im Griff, bestachen durch Kampfgeist und unbedingten Siegeswillen. Fabio Schantl brachte den Ball zum 2:0 zugunsten von Tus St. Veit in der Südsteiermark über die Linie (70.). Er zimmerte einen Freistoß aus 20 Metern durch die Mauer hindurch ins Tor. Die Gäste wachten jetzt auf, wurden aktiver und kamen auch zum Anschlusstreffer. In der Nachspielzeit (91.) verkürzte Jan Elsnik auf 2:1. Doch die Partie war noch nicht zuende: In der 97. Minute rettete ein St. Veiter Verteidiger den Ball nach einem indirekten Freistoß auf der Linie und verhalf so seinem Team zum ersten Saisonsieg.

St. Veit/S. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Tus St. Veit in der Südsteiermark im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zwölften Tabellenplatz. Nur einmal ging Tus St. Veit/S. in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Ragnitz findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Die bisherige Saisonbilanz von USV Ragnitz bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach. Die Lage von Ragnitz bleibt angespannt. Gegen St. Veit/S. musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am kommenden Samstag trifft Tus St. Veit in der Südsteiermark auf SV Flavia Solva, USV Ragnitz spielt am selben Tag gegen SVU Tondach Gleinstätten.

Die Kapitäne Max Ringert und Herolind Osaj beim Ankick

Stimmen zum Spiel:

Bernd Pressnitz, Trainer St. Veit:

"Aufgrund der kämpferischen Leistung haben wir den Sieg geholt. Jeder in der Mannschaft hat alles gegeben. Auf diese Leistung gilt es aufzubauen."

Dr. Franz Tappler, Pressesprecher Ragnitz:

"Unser Team war heute leider – warum auch immer - nicht in der Lage, gegen diesen aggressiven Gegner entsprechende Ruhe zu bewahren, entscheidende Lösungen zu finden wie auch Akzente zu setzen. Die Niederlage ist somit zwar schmerzlich, aber als verdient zu bewerten. Wir gratulieren dem Gegner zum ersten Sieg in der laufenden Saison."

Unterliga West: Tus St. Veit in der Südsteiermark – USV Ragnitz, 2:1 (1:0)

91 Jan Elsnik 2:1

70 Fabio Schantl 2:0

39 Zan Plajnsek 1:0

Startformationen:

TUS Stein Reinisch St. Veit in der Südsteiermark: Nico Ploder - Miha Psajd, Ralph Jelen, Christoph Klapsch - Rok Horvat, Zan Plajnsek, Maximilian Ringert (K), Dr. Jürgen Götz, Kevin Tivadar - Fabio Schantl, Luka Salamun

USV glasmetall Temmel Ragnitz: Anej Milic - Kevin Toth, DI Herolind Osaj (K), Nejc Vnuk, Klemen Lah, David Sajnovic - Domen Lah, Marko Ferk, Vito Milosevic - Denis Fras, Jan Elsnik

by René Dretnik

Fotos: Elisabeth Tappler (Galerie)