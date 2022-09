Nullnummer: Titelaspirant Hengsberg und Flavia trennen sich torlos (Galerie)

Details Montag, 12. September 2022 16:55

Der USV Kötz Haus Hengsberg empfing den SV Flavia Solva zur Sonntagsmatineé iim Hengiststadion. Aufgrund der Tabellensituation in der Unterliga West erwarteten sich die rund 350 Besucher - zumindestens der Teil dessen Herz für die Heimischen schlug - einen Sieg der Gastgeber. Am Ende teilten sich die beiden Teams die Punkte - Tore sahen die Zuschauer bei diesem Duell keine - dafür gibts in der Bildergalerie genügend Bilder.

Matija Rozman vergab einen dicken Sitzer

Flavia begann ganz stark

Die Gäste aus Wagna versteckten sich nicht und fanden gleich ins Spiel. Die Hausherren ließen die gewohnte Spielfreude und Stärke bei diesem Derby ein wenig vermissen. In den ersten 45 Minuten war Flavia um die Nuance stärker und übte auch viel mehr Gefährlichkeit vor dem Tor aus. Allerdings hatten die Offensivkräfte der Römer allesamt ihr Visier nicht richtig eingestellt - die wohl beste Chance vergab aber Matej Rozman, der knapp nach dem Wiederbeginn er zweiten Hälfte aus sieben Metern Entfernung den Ball übers Tor donnerte.

Torhüter Robin Stiegler stand im Fokus

In der zweiten Hälfte waren Torchancen Mangelware

Die zweite Spielhälfte war dann ein wenig unspektakulärer, bei Hengsberg wollte es einfach nicht rund laufen und die Römer gaben sich scheinbar mit dem Unentschieden zufrieden und machten die Schotten hinten dicht. Hengsberg war zwar feldüberlegen, nach vorne hin ging aber wenig. Nach 90 Minuten pfiff der Unparteiische den Spielstand von 0:0 ab - ein Punkt hüben, einer drüben - das war am Ende die Ausbeute.

Mit diesem Ergebnis muss der USV Hengsberg die Tabellenführung jetzt an den TUS Groß St. Florian abgeben, die Tödtling-Elf hat allerdings erst ein Spiel weniger bestritten - die Begegnung gegen den 1. FC Leibnitz wurde ja wegen Regens unterbrochen. Auch Flavia verliert in der Tabelle einen Platz - die Kleindienst-Elf rangiert nun an elfter Stelle.

Am 17.9. um 19 Uhr gastiert der USV Kötz Haus Hengsberg beim SV Bad Schwanberg, Flavia Solva empfängt am 17.09. um 17 Uhr die TUS St. Veit i. S.

Ivan Grabovac gewinnt das Kopfballduell gegen Urban Cander

Niko Vajda als Kopfballspezialist

Stimmen zum Spiel:

Gerald Tödtling, Trainer Hengsberg:

"Die Enttäuschung ist groß. Wir haben schlecht gespielt. Flavia hatte die besseren Torchancen, deshalb nehmen wir den Punkt so hin. Im nächsten Spiel muss mehr kommen!"

Udo Kleindienst, Trainer Flavia Solva:

"Heute wäre ein Sieg verdient gewesen, wir haben uns sehr viele Chancen erspielt. Wir haben wieder zu Null gespielt - die Abwehr steht gut - das ist positiv. Ich gratuliere dem TUS Groß St. Florian zur Tabellenführung. Es freut mich, dass die Elf von Patrick Haring an der Tabellenspitze steht."

Lukas Kleier beim Abspiel

USV KÖTZ HAUS HENGSBERG - FLAVIA SOLVA 0:0

Hengiststadion; Hengsberg; 250 Besucher; SR Angerer

Startformationen:

USV Kötz-Haus Hengsberg: Mag. Robin Stiegler, Dominic Pürcher, Lukas Andreas Robier, Domen Bevk, Niko Vajda, Urban Cander, BEd Stefan Zöhrer (K), Jasmin Dedic, Lukas Kleier, Markus Gsellmann, Nikolas Gruber

Flavia Solva: Mathias Johs, Dan Krajnc, Alexander Hesse, Matija Rozman, Aldin Aganovic, Roman Lorenz, Ivan Grabovac, Nemanja Boljanovic, Sandro Mally (K), Dominik Wurzinger, Niklas Deutschmann

by René Dretnik

Fotos: Christian Fauland (Galerie)