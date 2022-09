Befreiungsschlag: Flavia Solva überrennt Bad Schwanberg

Details Montag, 26. September 2022 18:51

SV Bad Schwanberg blieb gegen SV Flavia Solva chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Flavia Solva wusste zu überraschen.

Die Hausherren begannen sehr druckvoll und waren von Beginn an voll im Spiel. Ivan Grabovac trug sich in der 15. Spielminute in die Torschützenliste ein und ließ die 300 Besucher zum ersten mal Jubeln. Kurz vor dem Ende des ersten Durchgangs hatten die Römer ein wenig Glück - ein Kopfball der Gegner touchierte nur die Stange. So ging der SV Flavia Solva zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung in die Kabinen.

Unmittelbar nach dem Wiederbeginn zeigten die Flavianer, dass sie auch schöne Tore schießen können. Nach einem druckvollen Angriff von Aldin Aganovic schickte er Dominik Wurzinger in die Gasse und der Ex-Landesliga-Kicker schob den Ball dem Torhüter durch die Beine ins Tor (48.). Mit dem Kopfballtreffer zum 3:0 durch Sandro Mally schien die Partie bereits in der 59. Minute mit Flavia Solva einen sicheren Sieger zu haben.

Nachdem die Hausherren jetzt noch einige tolle Sitzer ausließen, baute die Kleindienst-Elf die Führung in der Nachspielzeit aus, als Matic Ficko in der 92. Minute den Torhüter überlupfte und den 4:0 Endstand fixierte. Am Ende kam Flavia Solva gegen Bad Schwanberg zu einem verdienten Sieg.

Wir haben uns heute das erste Mal nach langem selbst belohnt. Die Mannschaft hat es nach den letzten guten Trainingseinheiten verdient. Daran gilt es anzuknüpfen Udo Kleindienst, Flavia-Coach

Die Hintermannschaft ist das Prunkstück von SV Flavia Solva. Insgesamt erst achtmal gelang es dem Gegner, Flavia Solva zu überlisten. SV Flavia Solva beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Mit erst zehn erzielten Toren hat SV Bad Schwanberg im Angriff Nachholbedarf. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für die Gäste, sodass man lediglich fünf Punkte holte.

Mit diesem Sieg zog Flavia Solva an Bad Schwanberg vorbei auf Platz acht. SV Bad Schwanberg fiel auf die neunte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Kommenden Samstag (16:00 Uhr) tritt SV Flavia Solva bei TuS Groß St. Florian an. Am Dienstag empfängt Bad Schwanberg USV Kötz-Haus Hengsberg.

Unterliga West: SV Flavia Solva – SV Bad Schwanberg, 4:0 (1:0)

92 Matic Ficko 4:0

59 Sandro Mally 3:0

48 Dominik Wurzinger 2:0

15 Ivan Grabovac 1:0

Startformationen:

Flavia Solva: Mathias Johs, Dan Krajnc, Alexander Hesse, Aldin Aganovic, Roman Lorenz, Ivan Grabovac, Nemanja Boljanovic, Sandro Mally (K), Dominik Wurzinger, Niklas Deutschmann, Lukas Überbacher

Bad Schwanberg: Jernej Ferk - Fabian Neuhold, Sebastian Weichhart - Markus Sebastian Saurer, Dem Pljava, Marcus Prattes, Adel Hachoud, Christian Prattes-Kluge (K), Michael Schuster, Semin Omerovic - Elias Veit

by René Dretnik

Foto: Christian Fauland