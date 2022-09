Kantersieg: SC Bad Gams liest USV Allerheiligen/W. II die Leviten

Details Montag, 26. September 2022 18:58

SC hagebau Wallner Bad Gams erteilte der Zweitvertretung von USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für SC Bad Gams. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Bad Gams den maximalen Ertrag.

Coach Patrick Posch (hier noch selbst als Aktiver) ist mit dem Auftritt seiner Mannschaft sehr zufrieden

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag das Heimteam bereits in Front. Simon Zirngast markierte in der ersten Minute die Führung. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Andreas Ehmann schnürte einen Doppelpack (30./39.), sodass SC hagebau Wallner Bad Gams fortan mit 3:0 führte. Nach dem souveränen Auftreten von SC Bad Gams überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand.

Für das 4:0 von Bad Gams sorgte Rok Koren, der in Minute 65 zur Stelle war. Der fünfte Streich von SC hagebau Wallner Bad Gams war Jonas Lamprecht vorbehalten (77.). Am Ende fuhr Bad Gams einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte SC Bad Gams bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man USV Allerheiligen/W. II in Grund und Boden spielte.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SC hagebau Wallner Bad Gams im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zwölften Tabellenplatz.

Bei USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II präsentierte sich die Abwehr angesichts 18 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (15). Die Gäste finden sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Mit fünf von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat USV Allerheiligen/W. II noch Luft nach oben.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Für SC Bad Gams geht es am kommenden Samstag bei USV Ragnitz weiter. USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II erwartet am Dienstag FC G&P-Enegietechnik Ligist.

Stimme zum Spiel:

Patrick Posch, Trainer Bad Gams:

"Das war taktisch und spielerisch eine Top-Leistung. Wir haben uns für die harte Arbeit in den letzten Wochen belohnt. Gratulation an die Mannschaft."

Roland Kerpicz, Trainer Allerheiligen:

"Unsere Jungs (Durchschnittsalter 18,5 Jahre) haben heute leider Lehrgeld bezahlen müssen."

Unterliga West: SC hagebau Wallner Bad Gams – USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II, 5:0 (3:0)

77 Jonas Lamprecht 5:0

65 Rok Koren 4:0

39 Andreas Ehmann 3:0

30 Andreas Ehmann 2:0

1 Simon Zirngast 1:0

Startformationen:

SC hagebau Wallner Bad Gams: Daniel Kinzer - Nic Hechtfisch, Philipp Koch, Martin Ganster - Miha Zajc, Jonas Lamprecht, Hannes Oswald, Lovro Sarlija - Simon Zirngast, Rok Koren, Andreas Ehmann (K)

Usv Stein Reinisch Allerheiligen/W. II: Christoph Wallner, Jakob Obenaus, Emil Cavkic, Angelo Nenadic, Tobias Jauschowetz, Ali Jan Noorzai, Niklas Stalzer, Lukas Rabel (K), Ben Schweinzer, Dominik Posch, Niklas Frewein