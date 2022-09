Na bumm: Gleinstätten fügt St. Veit/S. eine herbe Pleite zu

Details Montag, 26. September 2022 19:28

SV Gleinstätten hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und Tus St. Veit/S. das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 4:0 für Gleinstätten. Damit wurde SVU Tondach Gleinstätten der Favoritenrolle vollends gerecht.

Gleinstätten zaubert in St. Veit und gewinnt mit 4:0

Für das erste Tor sorgte Tadej Zagar-Knez. In der 36. Minute traf der Spieler der Gäste ins Schwarze. SV Gleinstätten führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. In der 51. Minute erhöhte Jan-Peter Koch auf 2:0 für Gleinstätten. Mit dem 3:0 von Sebastian Zier für SVU Tondach Gleinstätten war das Spiel eigentlich schon entschieden (53.). Der vierte Streich von SV Gleinstätten war Lukas Pichler vorbehalten (73.). Die 0:4-Heimniederlage von St. Veit/S. war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff. Die Gäste leisteten sich sogar den Luxus und verschossen in der Schlussphase noch einen Elfmeter. Doch nicht nur aus diesem Grund hätte der Sieg höher ausfallen können, die Hermann-Elf ballerte zweimal nur an die Latte.

Für die Gastgeber gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von fünf Punkten aus vier Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Derzeit belegt Tus St. Veit in der Südsteiermark den ersten Abstiegsplatz. Mit 23 Toren fing sich Tus St. Veit/S. die meisten Gegentore in der Unterliga West ein. Die bisherige Saisonbilanz von St. Veit/S. bleibt mit einem Sieg, drei Unentschieden und vier Pleiten schwach. Die letzten Auftritte von Tus St. Veit in der Südsteiermark waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Mit dem Zu-null-Sieg festigte Gleinstätten die Position im oberen Tabellendrittel. Erfolgsgarant von SVU Tondach Gleinstätten ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 23 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Nur einmal gab sich SV Gleinstätten bisher geschlagen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Gleinstätten seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Mehr als zwei Tore pro Spiel musste Tus St. Veit/S. im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: SVU Tondach Gleinstätten kassierte insgesamt gerade einmal 1,25 Gegentreffer pro Begegnung.

Am kommenden Sonntag tritt St. Veit/S. bei SV Bad Schwanberg an, während SV Gleinstätten zwei Tage zuvor FC G&P-Enegietechnik Ligist empfängt.

Stimme zum Spiel:

Günther Zwetti, Schriftführer Gleinstätten:

"Das war heute richtig, richtig gut. Ruhe, Effizienz und ein hoher Grad an Spielintelligenz geben heute die Richtung in dieser Partie vor und sorgen für einen auch in dieser Höhe mehr als nur verdienten Auswärtssieg, der durchaus noch weit höher ausfallen hätte können. Man hat definitiv seine Lehren aus dem Spiel gegen Ragnitz gezogen und hat all das richtig gemacht, was in der letzten Woche noch nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Und hat sich somit den verdienten Lohn, die vollen 3 Punkte und viel Selbstvertrauen für die kommenden Spiele geholt.

Jetzt heißt es, dieses Ergebnis richtig einzuordnen, am Boden zu bleiben, zu regenerieren, weiter hart an sich zu arbeiten und bereits beim nächsten Heimspiel nachzulegen und den heutigen Auftritt zu bestätigen."

Unterliga West: Tus St. Veit in der Südsteiermark – SVU Tondach Gleinstätten, 0:4 (0:1)

73 Lukas Pichler 0:4

53 Sebastian Zier 0:3

51 Jan-Peter Koch 0:2

36 Tadej Zagar-Knez 0:1

Startformationen:

TUS Stein Reinisch St. Veit in der Südsteiermark: Nico Ploder - Miha Psajd, Ralph Jelen, Stefan Krofitsch, Thomas Lileg, Christoph Klapsch - Rok Horvat, Maximilian Ringert (K), Dr. Jürgen Götz, Kevin Tivadar - Fabio Schantl

SVU Tondach Gleinstätten: Adnan Adilovic - Luca Cuscito, Adrijan Sac, Leon Koller, Michel Micossi, Jan-Peter Koch, Sebastian Zier (K) - Matic Golob, Tadej Zagar-Knez, Peter Puster, BA Paul Krizanac

