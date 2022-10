Der Nächste, bitte: 1. FC Leibnitz siegt auch gegen Dobl

Details Samstag, 01. Oktober 2022 15:28

Am Freitag begrüßte SV TIBA Austria Dobl 1. FC Leibnitz. Die Begegnung ging mit 3:1 zugunsten der Gäste aus. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht.

Der 1. FC Leibnitz eilt von Sieg zu Sieg

In einer Regenschlacht kamen die Gäste bereits in der ersten Minute zu einer Großchance, diese blieb aber ungenützt. Die Gunst der Stunde nutzte David Lonzaric und beförderte in der elften Minute das Leder zum 1:0 für den 1. FC Leibnitz ins Netz. Die Gäste produzierten noch weitere Möglichkeiten, hätten im ersten Durchgang bereits mit 3:0 führen können. Es blieb aber zum Abpfiff der ersten Halbzeit bei einem knappen Vorsprung für die Klampfer-Elf.

Im zweiten Spielabschnitt traten die Hausherren viel aggressiver und bissiger auf - Leibnitz ließ den Doblern viel Platz - und waren immer wieder durch blitzschnell ausgeführte Konter gefährlich. Der Ausgleichstreffer von Julius Ortner in der 57. Minute fiel deshalb verdient. Dass 1. FC Leibnitz in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war der Verdienst von Thomas Tauss, der in der 79. Minute zur Stelle war. Die Gäste schafften es sogar die Führung noch weiter auszubauen - Dominik Divjak sorgte in der 92. Minute für den 1:3 Endstand.

SV TIBA Austria Dobl muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die formschwache Abwehr, die bis dato 21 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von SV Dobl in dieser Saison. Dobl musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SV TIBA Austria Dobl insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte SV Dobl nur drei Zähler.

Obwohl es ein Arbeitssieg war, waren die drei Punkte gesamtgesehen verdient. Es freut mich für die Mannschaft und den Verein, ich fühle mich in Leibnitz sehr wohl. Hier herrscht ein tolles Umfeld und das Team hat viel Charakter. Ewald Klampfer, Trainer 1. FC Leibnitz

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte 1. FC Leibnitz im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. 1. FC Leibnitz präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 21 geschossene Treffer gehen auf das Konto von 1. FC Leibnitz. 1. FC Leibnitz sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf fünf summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und eine Niederlage dazu. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte 1. FC Leibnitz seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her.

Dobl tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei USV Kötz-Haus Hengsberg an. Einen Tag später empfängt 1. FC Leibnitz die Zweitvertretung von USV Stein Reinisch Allerheiligen/W.

Unterliga West: SV TIBA Austria Dobl – 1. FC Leibnitz, 1:3 (0:1)

92 Dominik Divjak 1:3

79 Thomas Tauss 1:2

57 Julius Ortner 1:1

11 David Lonzaric 0:1

Startformation:

SV "TIBA AUSTRIA" Dobl: Christoph Dam - David Karl Lang, Mark Ryan Pernitsch, Michael Weimüller, Gabriel Maier - Julius Ortner (K), Kevin Krassnitzer, Lukas Christian Friedl, Michael Manfred Ebner - Pajtim Hoti, Matthias Hecher

1. FC Leibnitz: Aldin Malagic - David Lonzaric, Philipp Hofmann, Mitja Resek, David Tomazic Seruga, David Scheucher - Emanuel Wruss (K), Jure Perger, Genild Deliu, Mirza Malagic - Dominik Divjak

by René Dretnik

Foto: Markus Gudenus