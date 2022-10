Historischer Auswärtssieg: Flavia Solva gewinnt und klettert die Tabelle nach oben [Video]

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 19:09

Am Samstag begrüßte Groß St. Florian SV Flavia Solva. Die Begegnung ging mit 3:1 zugunsten des Gasts aus. Dieser Sieg für Flavia war der erste Auswärtserfolg seit September 2021.

Matthias Johs glänzte durch Paraden

In einem Spiel, bei dem sich beide Mannschaften, aufgrund des seifigen Bodens sehr schwer taten gehörten die Anfangsminuten den Heimischen. Zwei gefährliche Weitschüsse wurden aber von Flavia-Goalie Lukas Johs bravourös pariert. Nach 25 Minuten ging dan der SV Flavia Solva in der 25. Minute in Führung. Nach einem Apraller zog Lukas Überbacher aus zwanzig Metern direkt ab und versenkte den Ball im linken Kreuzeck.

In der 41. Minute führten die Gäste einen Konter über die linke Angriffsseite aus und Dominik Wurzinger dribbelte sich in den Strafraum, düpierte mit Hakentrick Simon Braunsar und der Groß St. Florianer Abwehrspieler zog voll durch und stoppte den Flavianer mit einem wüsten Foul. Zum völligen Unverständnis der Heimischen gab es vom Unparteiischen für diese Aktion eine Doppelbestrafung - nicht üblich im Fußball - aufgrund der Brutalität allerdings regelkonform: Zuerst zückte Schiedsrichter Hubert Adam die rote Karte und danach zeigte er noch auf den Elfmeterpunkt.

Simon Braunsar sah rot

Niklas Deutschmann verwertete den Strafstoß souverän und erhöhte auf 2:0 (42.). Somit ware es die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Für ruhige Verhältnisse sorgte Sandro Mally, als er unmittelbar nach dem Seitenwechsel das 3:0 für Flavia Solva besorgte (51.). Nach einem perfekt ausgeführten Eckball von Deutschmann köpfte er den Ball mit voller Wucht ins Netz.

Mit dem 3:0-Vorsprung im Gepäck zog sich Flavia jetzt ein wenig zurück und ließ die Gegner kommen. In Minute 57 wuchtete Alexander Muste den Ball unter die Latte und verkürzte auf 1:3 (57.). Obwohl der Platz immer schwerer zu bespielen wurde, bemühten sich beide Teams und kamen auch noch zu Chancen. Nach einem Eckball verstolperte Nemanja Boljanovic einen Schuss vom Fünfer, dies war wohl mit Sicherheit der Unebenheit des Spielfeldes geschuldet.

Der seifige Boden war schwer zu bespielen

Im Gegenzug überspielte Zija Leshi die komplette Flavia-Defensive und stand plötzlich mutterseelenallein vor Torhüter Johs, dieser nahm ihm aber den Ball gekonnt vom Fuß. Die 1:3-Heimniederlage des Heimteams war Realität, als der Unparteiische die Partie letztendlich abpfiff. Ein sehr emotionaler Sieg für Coach Udo Kleindienst gegen seinen Ex-Klub, mit dem er heute noch freundschaftlich verbunden ist.

Nach neun gespielten Runden gehen bereits 16 Punkte auf das Konto von Groß St. Florian und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Groß St. Florian deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist TuS Groß St. Florian in diesem Ranking auf.

Flavia macht sukzessive Tabellenplätze gut

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SV Flavia Solva in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück von Flavia Solva. Insgesamt erst neunmal gelang es dem Gegner, SV Flavia Solva zu überlisten. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Flavia Solva seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Drei Siege, vier Remis und zwei Niederlagen hat SV Flavia Solva derzeit auf dem Konto. TuS Groß St. Florian verbuchte insgesamt fünf Siege, ein Remis und drei Niederlagen.

Statements:

Patrick Haring, Trainer Groß St. Florian:

"Es war ein sehr schwieriges Spiel, bei dem die Gegner ihre Chancen nutzten. Gegen Flavia in Unterzahl zu bestehen ist schwierig, unsere wenigen Chancen hat der gegnerische Tormann zunichte gemacht. Trotzdem haben wir über 50 Minuten Moral bewiesen und uns mit einem Mann weniger bis zum Schluss gewehrt."

Udo Kleindienst, Trainer Flavia:

"Das war der erste Auswärtssieg seit September 2021. Die drei Punkte waren verdient. Wir konzentrieren uns bereits aufs nächste Match gegen Söding."

Unterliga West: TuS Groß St. Florian – SV Flavia Solva, 1:3 (0:2)

57 Alexander Muster 1:3

51 Sandro Mally 0:3

42 Niklas Deutschmann 0:2

25 Lukas Ueberbacher 0:1

Startformationen:

Groß St. Florian: Avdyl Hagjija - Raphael Flechl, Patrick Pauritsch, Simon Braunsar (K), Elias Rumpf, Markus Eckhard - DI Zija Lleshi, Christopher Galli, Konstantin Bauer, Paul Reisinger, Alexander Muster

Flavia Solva: Mathias Johs, Dan Krajnc, Alexander Hesse, Aldin Aganovic, Ivan Grabovac, Nemanja Boljanovic, Fabian Pucher, Sandro Mally (K), Dominik Wurzinger, Niklas Deutschmann, Lukas Überbacher

by René Dretnik

Video: SV Flavia/privat

Foto: Christian Fauland