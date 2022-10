Klare Angelegenheit: Bad Schwanberg überrennt Tus St. Veit/S.

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 21:29

Bad Schwanberg kam gegen Tus St. Veit/S. zu einem klaren 4:0-Erfolg. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Bad Schwanberg heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Sebastian Weichhart war es, der vor 300 Zuschauern in der 14. Minute das 1:0 für SV Bad Schwanberg besorgte. Adel Hachoud schoss die Kugel zum 2:0 für den Gastgeber über die Linie (33.). Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Markus Sebastian Saurer seine Chance und schoss das 3:0 (43.) für Bad Schwanberg. Der dominante Vortrag von SV Bad Schwanberg im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. Das 4:0 für Bad Schwanberg stellte Saurer sicher. In der 47. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Letztlich kam SV Bad Schwanberg gegen St. Veit/S. zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Bad Schwanberg in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. Drei Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat SV Bad Schwanberg momentan auf dem Konto.

Tus St. Veit in der Südsteiermark besetzt mit sechs Punkten einen direkten Abstiegsplatz. Die Offensive der Gäste strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass Tus St. Veit/S. bis jetzt erst zwölf Treffer erzielte. St. Veit/S. musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Tus St. Veit in der Südsteiermark insgesamt auch nur einen Sieg und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Tus St. Veit/S. nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Nach der klaren Niederlage gegen Bad Schwanberg ist St. Veit/S. weiter das defensivschwächste Team der Unterliga West.

Während SV Bad Schwanberg am kommenden Sonntag TuS Groß St. Florian empfängt, bekommt es Tus St. Veit in der Südsteiermark am selben Tag mit FC G&P-Enegietechnik Ligist zu tun.

Stimme zum Spiel:

Hannes Höller, Trainer Bad Schwanberg:

"Nach den 2 sehr bitteren Niederlagen gegen Leibnitz und Flavia, haben wir in dieser Woche wieder zu unserer Stärke zurück gefunden. Wir haben gegen Hengsberg schon eine unglaubliche Leistung geliefert und eigentlich unverdient nur einen Punkt gemacht, und heute nahtlos an die Leistung gegen St. Veit angeschlossen. Einsatz, Wille, Laufbereitschaft waren top. Einziges Manko, und das schließt die komplette bisherige Rückrunde mit ein - wir machen einfach zu wenig Tore aus der Vielzahl an Chancen die wir uns erspielen. Gratulation an die Mannschaft die das vierte Spiel in den letzten zwei Wochen mit einer extremen Bereitschaft bestritten hat. Wir wollen jetzt in den letzten vier Runden noch das Maximum heraus holen."

Unterliga West: SV Bad Schwanberg – Tus St. Veit in der Südsteiermark, 4:0 (3:0)

47 Markus Sebastian Saurer 4:0

43 Markus Sebastian Saurer 3:0

33 Adel Hachoud 2:0

14 Sebastian Weichhart 1:0