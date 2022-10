Vorsprung verschenkt: Für Ragnitz geht's nach unten - Lannach klettert die Tabelle rauf (Fotogalerie)

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 20:27

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von SV Lannach und USV Ragnitz, die mit einem Eintorevorsprung für die Hausherren endete. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Lannach schaffte es in vier Minuten den Rückstand aufzuholen und setzte sich am Ende hochverdient mit 2:1 durch.

Innerhalb von vier Minuten drehte Lannach die Partie

Aufgrund des Sieges in der vergangenen Runde traten die Gäste aus Ragnitz zu Beginn mit stolzer Brust auf und wollten gegen den SV Lannach unbedingt den nächsten Dreier einfahren. In der 15. Minute hatten einige der mitgereisten Ragnitzer Fans die Hände schon oben, als Denis Fras alleine auf den Lannacher Schlussmann Antonio Vitez zulief - er vergab diesen Hunderter aber kläglich.

Klemen Lah machte es in der 33. Minute besser - nach einem Eckball stand er am Fünfereck und manövrierte die Kugel ins Netz. Neuer Spielstand 1:0 aus Sicht der Gäste. Doch die Führung tat den Ragnitzern nicht gut zu locker und ein wenig lässig agierten sie nun am Spielfeld. Die Hausherren vermochten es, dieses Überheblichkeit auszunutzen und glichen durch Igor Tkalcic aus. Der Lannacher dribbelte sich auf der linken Seite stark durch und zog vom linken Sechszehnereck ab, sodass sich der Ball unhaltbar ins Tor senkte.

In der zweiten Hälfte ließ Lannach nichts mehr anbrennen

Gestärkt durch den Ausgleichstreffer agierten die Hausherren jetzt noch stärker und gingen kurz vor dem Halbzeitpfiff in Führung. Nach einem Querpass fasste sich Julian Kaiser ein Herz und versuchte einen Schuss vom Sechszehner - auch dieser Ball zappelte im Netz und verhalft dem SV Grapos Lannach in der 40. Spielminute zur 2:1 Führung.

Obwohl SV Grapos Lannach nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Ragnitz zugleich nicht, die Partie zu drehen. Die Gastgeber standen hinten zu kompakt und so war für die Gäste im zweiten Durchgang meistens vor dem Strafraum Endstation. Somit endete die Begegnung mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Reinmayr wird lauter. Er wittert die Chance den Negativlauf zu beenden necki1983, Ticker-Reporter

SV Lannach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und fünf Pleiten. SV Grapos Lannach verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

Drei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat USV Ragnitz derzeit auf dem Konto. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar beim Gast. Von 15 möglichen Zählern holte man nur vier.

Mit diesem Sieg zog SV Lannach an Ragnitz vorbei auf Platz acht. USV Ragnitz fiel auf die elfte Tabellenposition.

SV Grapos Lannach tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei SVU Tondach Gleinstätten an. Einen Tag später empfängt Ragnitz 1. FC Leibnitz.

Heisses Duell: Igor Tkalcic gegen Herolind Osaj

Stimme zum Spiel:

Dr. Franz Tappler, Schriftführer Ragnitz:

"Derzeit ist vor allem auswärts leicht, unsere teilweise indisponierte Mannschaft zu besiegen. Es bleibt wohl bei der Tatsache, dass unser Team in der Fremde vorerst nur ein zahnloses Schmusekätzchen und ein daher wohl gern gesehener Gast ist."

Unterliga West: SV Grapos Lannach – USV Ragnitz, 2:1 (2:1)

44 Julian Kaiser 2:1

40 Igor Tkalcic 1:1

33 Klemen Lah 0:1

Startformationen:

SV Grapos Lannach: Antonio Vitez - Matej Filipovic, Alexander Christof, Jani Grilc, Benjamin Balcinovic, Daniel Fischer - Nico Kaiser, Julian Kaiser, MA Bernd Hold (K), Anton Peric - Igor Tkalcic

USV glasmetall Temmel Ragnitz: Anej Milic - Nejc Vnuk, Marko Kramberger, DI Herolind Osaj (K), Klemen Lah - Domen Lah, Marko Ferk, Vito Milosevic - Jan Elsnik, Miha Simonic, Denis Fras

by René Dretnik

Foto: Elisabeth Tappler (Galerie)