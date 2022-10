Wichtiger Sieg: Tus St. Veit/S. weist den FC Ligist in die Schranken

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 20:56

Trotz eines satten tabellarischen Vorsprungs auf Tus St. Veit in der Südsteiermark hatte FC G&P-Enegietechnik Ligist klar das Nachsehen und verlor mit 1:4. Mit breiter Brust war FC G&P-Enegietechnik Ligist zum Duell mit Tus St. Veit/S. angetreten – der Spielverlauf ließ bei FC Ligist jedoch Ernüchterung zurück.

Fabio Schantl ebnete mit seinem Treffer in der 2. Minute den Weg zum Sieg

Luka Salamun markierte einen Doppelpack

St. Veit/S. erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Fabio Schantl traf bereits in n der zweiten Minute zur frühen Führung. St. Veit dominierte jetzt fortlaufend den Gegner und drückte dem Spiel den hauseigenen Stempel auf. In der 40. Minute hatte Schantl gegen den Ligister Schlussmann Lukas Schmelzer-Schelch das Nachsehen - der Torhüter glänzte mit einer Parade.

Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (44.) traf Patrick Hutter mit einem Weitschuss aus 20 Metern zum Ausgleich für FC Ligist. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen - die Partie war bis dahin noch vollkommen offen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Luka Salamun schnürte einen Doppelpack (52./67.), sodass Tus St. Veit in der Südsteiermark fortan mit 3:1 führte. Deshalb war es für die 200 euphorischen Besucher in der Vulkanlandarena auch nicht so schlimm, dass Schmölzer sich bei einem Elfmeter von Schantl nicht überlisten ließ und den Strafstoß abwehrte.

Fabio Schantl hatte bei einem Elfmeter gegenüber Lukas Schmelzer-Schelch das Nachsehen

In der 79. Minute legte Zan Plajnsek zum 4:1 zugunsten des Heimteams nach - jetzt war der Bann endgültig gebrochen. Am Schluss gewann Tus St. Veit/S. gegen FC G&P-Enegietechnik Ligist und freute sich über wichtige drei Punkte gegen den Abstiegskampf.

St. Veit/S. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit drei Punkten im Gepäck verließ Tus St. Veit in der Südsteiermark die Abstiegsplätze und belegt jetzt den zwölften Tabellenplatz. Mit erschreckenden 28 Gegentoren stellt Tus St. Veit/S. die schlechteste Abwehr der Liga. St. Veit/S. bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, drei Unentschieden und fünf Pleiten.

Das Ergebnis am Ende ist in dieser Höhe verdient ausgefallen. Wir waren die klar bessere Mannschaft. Ich bin stolz auf unsere Burschen, sie haben sowohl spielerisch als auch kämpferisch überzeugt. Ich hoffe, dass wir das auch in den letzten drei Spielen mitnehmen können. Bernd Pressnitz, Trainer St. Veit

FC Ligist besetzt momentan mit 14 Punkten den sechsten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 16:16 ausgeglichen. Vier Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto.

Tus St. Veit in der Südsteiermark tritt am kommenden Samstag bei TuS Groß St. Florian an, FC G&P-Enegietechnik Ligist empfängt am selben Tag SC hagebau Wallner Bad Gams.

Unterliga West: Tus St. Veit in der Südsteiermark – FC G&P-Enegietechnik Ligist, 4:1 (1:1)

79 Zan Plajnsek 4:1

67 Luka Salamun 3:1

52 Luka Salamun 2:1

44 Patrick Hutter 1:1

2 Fabio Schantl 1:0

Startformationen:

TUS Stein Reinisch St. Veit in der Südsteiermark: Nico Ploder - Jan Martin Adamer, Miha Psajd, Stefan Krofitsch, Christoph Klapsch - Rok Horvat, Zan Plajnsek, Maximilian Ringert (K), Dr. Jürgen Götz - Fabio Schantl, Luka Salamun

FC G&P-Energietechnik Ligist I: Lukas Schmelzer-Schelch - Michael Capretti, Oliver Blumauer, Raphael Appler, Rene Kollmann - Patrick Hutter, Matthias Lackner (K), Mihael Grigic, Lukas Ofner - Dominic Scheiber, Luca Starchl

by René Dretnik

Foto: Christian Fauland