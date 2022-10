Auf Aufstiegskurs: Gleinstätten gewinnt gegen Lannach

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 13:25

Für SV Lannach gab es in der Partie gegen SV Gleinstätten, an deren Ende eine 2:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Die Gastgeber führten bereits nach neun Minuten, dank zweier Elfmeter bereits mit 2:0.

Der SV Tondach Gleinstätten ist weiterhin voll im Geschäft um den Aufstieg dabei

Zwei Elfmeter in den ersten zehn Minuten sorgten für die Gleinstättner Führung

Bereits nach vier Minuten musste Schiedsrichter Akin Er das erste Mal einschreiten. Nach einem Foul an Konstantin Kamnig zeigte er auf den Elfmeterpunkt. Emil Novi verwertete den Strafstoß und sorgte für das 1:0. (5.) Das Heimteam machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Tadej Zagar-Knez (9.). Auch er vewertete einen Elfmeter nach einem Handspiel.

Der SV Lannach erholte sich aber schnell vom Schock des frühen Rückstandes und kam in Minute 16 zu einer Top-Chance. Nach einem Fehler im Aufbau der Gastgeber, nahm Julian Kaiser den Ball einem Verteidiger ab, marschierte alleine auf den Gleinstättner Schlussmann zu - aber Adnan Adilovic parierte den Schuss.

In Minute 32 war dann Kaiser erfolgreicher - er manövrierte den Ball per Kopf ins Tor und verkürzte auf 2:1 aus Sicht der Heimischen. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an.

Emil Novi markierte einen Doppelpack

Unmittelbar nach dem Wiederbeginn - die Gäste waren scheinbar mit den Gedanken noch in den Kabinen - zauberte Dejan Krljanovic eine Freistoßflanke punktgenau auf Novi und er traf per Knie ins Tor (47.). Neuer Spielstand: 3:1. Mit dem Zweitorevorsprung im Rücken geigte Elf von Coach Michael Herrmann jetzt groß auf und erspielte noch einige tolle Möglichkeiten - Tadej Zagar-Knez traf einmal nur Aluminium.

Kurz vor Schluss vollendete Semin Mrkaljevic zum fünften Tagestreffer in der 84. Spielminute. Nach einem schönen Zuspiel von Zagar-Knez schob er den Ball gekonnt ins lange Eck. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Christoph Pichler für einen Treffer sorgte (93.). Das letzte Tor dieses Spiels war auch gleichzeitig das schönste - der Torschütze zog aus 30 Metern ab und bugsierte den Ball genaue ins Kreuzeck. Am Ende verbuchte SVU Tondach Gleinstätten gegen SV Grapos Lannach die maximale Punkteausbeute.

Christoph Pichler erzielte ein Traumtor

SV Gleinstätten bleibt weiterhin voll auf das Saisonziel Wiederaufstieg fokussiert. Erfolgsgarant von Gleinstätten ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 29 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die Saisonbilanz von SVU Tondach Gleinstätten sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sechs Siegen und vier Unentschieden büßte SV Gleinstätten lediglich eine Niederlage ein. Seit acht Begegnungen hat Gleinstätten das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Die Defensive von SV Lannach muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 24-mal war dies der Fall. Vier Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat SV Grapos Lannach momentan auf dem Konto. Die letzten Auftritte waren mager, sodass SV Lannach nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Am kommenden Samstag tritt SVU Tondach Gleinstätten bei 1. FC Leibnitz an, während SV Grapos Lannach einen Tag zuvor FC G&P-Enegietechnik Ligist empfängt.

Stimme zum Spiel:

Dejan Krjlanovic, Spielmacher Gleinstätten:

"Lannach ist eine gut organisierte Mannschaft mit einem System, in dem jeder Spieler weiß, was seine Aufgabe auf dem Spielfeld ist. Zwei frühe Elfmeter haben das Spiel entschieden. Obwohl Lannach gleich darauf ein Tor geschossen hat, konnten wir das Spiel 90 Minuten lang kontrollieren."

Unterliga West: SVU Tondach Gleinstätten – SV Grapos Lannach, 4:2 (2:1)

93 Christoph Pichler 4:2

84 Semin Mrkaljevic 4:1

47 Emil Novi 3:1

26 Julian Kaiser 2:1

9 Tadej Zagar-Knez 2:0

5 Emil Novi 1:0

Startformationen:

SVU Tondach Gleinstätten: Adnan Adilovic - Luca Cuscito, Leon Koller, Jan-Peter Koch, Sebastian Zier (K) - Dejan Krljanovic, Matic Golob, Tadej Zagar-Knez, BA Paul Krizanac , BA, Konstantin Kamnig - Emil Novi

SV Grapos Lannach: Antonio Vitez - Matej Filipovic, Alexander Christof, Jani Grilc, Kenan Jasarevic, Daniel Fischer - Nico Kaiser, Julian Kaiser, Michael Rappel, MA Bernd Hold (K), Anton Peric

by René Dretnik

Fotos: SV Gleinstätten/Zwetti