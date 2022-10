Ausgeglichen und abwechslungsreich: Die Partie Ragnitz gegen Leibnitz findet keinen Sieger (Fotogalerie)

Details Montag, 17. Oktober 2022 17:37

Bei wunderschönem Herbstwetter empfing der USV Ragnitz den 1. FC Leibnitz zum Derby. Die Gäste aus Leibnitz konnten aus der eigenen Favoritenstellung konnte gegen wacker kämpfende Ragnitzer kein Kapital schlagen und kamen nur zu einem 2:2-Unentschieden. So freuten sich die Hausherren über einen Achtungserfolg gegen den Favoriten, 1. FC Leibnitz.

Ragnitz zeigte viel Mut

Die Gastgeber begannen sehr mutig, zeigten keine Scheu vor den besser platzierten Leibnitzer und gingen nach 14 Minuten verdient in Führung. Nach einem Freistoß gelangte die Kugel zu Marko Ferk und der Stürmer zimmerte den Ball mit einem Volleyschuss ins Gehäuse. Jetzt wachte der Klub aus der Bezirkshauptstadt auf und revanchierte sich 15 Minuten später für das frühe Tor. Nach einer Unstimmigkeit in der Abwehr der Hausherren - die gesamte Defensive brachte den Ball nicht weg - fiel das Leder direkt vor die Beine von Mirza Malagic - und er drückte den Ball mit einem Schuss aus der Drehung zum 1:1 Ausgleich über die Linie.

Mirza Malagic bejubelte einen Treffer

Nach dem Ausgleich agierte Ragnitz ein wenig desorientiert und musste daher gleich noch einen Gegentreffer hinnehmen. Ein Freistoß der Gäste gelangte in die Box - Torhüter Nino Mihelak und ein Mitstreiter standen sich gegenseitig im Weg - und Matthias Labudik nutzte die Unachtsamkeit eiskalt aus und sorgte für die 2:1 Führung aus Sicht des 1. FC Leibnitz. Doch die Führung hielt nur kurz. In der 41. Minute tankte sich Jan Elsnik wie ein Bulldozer durch die Leibnitzer Verteidigung - gewann einen Pressball - und schob dem gegnerischen Torhüter den Ball durch die Beine ins Tor zum 2:2 Ausgleich.

Die Erwartung der Zuschauer an die zweite Hälfte dürfte groß gewesen sein, doch sie wurde enttäuscht: in der Nachspielzeit gingen die Wogen zwar noch einmal hoch - die Gastgeber fühlten sich durch zwei Abseitsentscheidungen und den abrupten Abpfiff benachteiligt - die Reklamationen halfen aber nichts, die beiden Teams trennten sich remis.

In der Nachspielzeit ging es heiß her

22.10., 15 Uhr - Sportplatz Kaindorf: 1. FC Leibnitz vs. SV Gleinstätten

Ragnitz findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Drei Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat USV Ragnitz momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Ragnitz, sodass man lediglich fünf Punkte holte.

Nach zehn gespielten Runden gehen bereits 21 Punkte auf das Konto von 1. FC Leibnitz und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. Die Offensive von 1. FC Leibnitz in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch USV Ragnitz war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 27-mal schlugen die Angreifer von 1. FC Leibnitz in dieser Spielzeit zu. 1. FC Leibnitz weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sechs Erfolgen, drei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Acht Spiele währt nun für 1. FC Leibnitz die Serie ohne Niederlage, jedoch gelang es nicht, den Lauf von drei Siegen hintereinander auszubauen.

Am kommenden Freitag trifft Ragnitz auf den USV Kötz-Haus Hengsberg, der 1. FC Leibnitz spielt tags darauf gegen SVU Tondach Gleinstätten - ein Spiel mit viel Brisanz, befinden sich doch im Kader von Gleinstätten einige Spieler mit Leibnitz-Vergangenheit und auch der Trainer war in Leibnitz engagiert.

Unterliga West: USV Ragnitz – 1. FC Leibnitz, 2:2 (2:2)

41 Jan Elsnik 2:2

34 Matthias Gottfried Labudik 1:2

30 Mirza Malagic 1:1

14 Marko Ferk 1:0

Startformationen:

USV glasmetall Temmel Ragnitz: Nino Mihelak - Dejan Korat, Kevin Toth, Marko Kramberger (K), Klemen Lah - Domen Lah, Marko Ferk, Vito Milosevic - Miha Simonic, Jan Elsnik, Denis Fras

1. FC Leibnitz: Aldin Malagic - David Lonzaric, Mitja Resek, David Tomazic Seruga, Matthias Gottfried Labudik, David Scheucher - Emanuel Wruss (K), Jure Perger, Genild Deliu, Mirza Malagic - Dominik Divjak

by René Dretnik

Fotos: Elisabeth Tappler (Hier gehts zur Galerie)