Acht Partien ohne Niederlage: Flavia Solva setzt Erfolgsserie fort

Details Samstag, 22. Oktober 2022 18:45

Für die Zweitvertretung von USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. gab es in der Partie gegen Flavia Solva, an deren Ende eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: SV Flavia Solva wurde der Favoritenrolle gerecht und setzte die Serie fort. Die Kleindienst-Elf hat seit acht Spiele nicht mehr verloren.

Dominik Wurzinger traf zum 1:0

Von der ersten Minute an drückten die Flavianer voll drauf und ließen den Gegnern kaum Platz. Einziges Manko war die Chancenverwertung, einige Möglichkeiten wurden ausgelassen - die wohl besten Chancen in dieser Phase hatten Niklas Deutschmann und Dominik Wurzinger. Sie brachten den Ball aber nicht im gegnerischen Gehäuse unter.So gab es im ersten Durchgang keine Tore zu verzeichnen. Mit dem Pausenstand von 0:0 holte der Unparteiische die Protagonisten in die Kabinen.

Im zweiten Spielabschnitt stellte Coach Udo Kleindienst ein wenig um, ließ sein Team ein wenig offensiver auftreten und stellte die Abwehr weiter vorne auf. Der Plan ging auf - in der 57. Minute machte Dominik Wurzinger das 1:0 von Flavia Solva perfekt. Nach einem piekfeinen Stanglpass von Alex Hesse versenkte er das Runde im Eckigen.

Aldin Aganovic erhöhte den Vorsprung des Gastgebers nach 59 Minuten auf 2:0. Auch dieses Tor war sehr schön herausgespielt - ein Diagonalpass gelangte zu Niklas Deutschmann, der Aussenspieler glänzte durch besonders schöne Ballmitnahme übergab das Leder an seinen Teamkollegen und der Stürmer mit Red Bull Salzburg-Vergangenheit netzte eiskalt ein. Allerheiligen schaffte es nicht, in den 90 Minuten einmal aufs gegnerische Tor zu schießen, somit war der Sieg von Flavia ungefährdet.

Mit Udo Kleindienst als Dirigent geigt Flavia groß auf und ist nun schon seit acht Runden ungeschlagen

Die Hintermannschaft ist das Prunkstück von Flavia Solva. Insgesamt erst elfmal gelang es dem Gegner, SV Flavia Solva zu überlisten. Nur zweimal gab sich Flavia Solva bisher geschlagen. Acht Spiele währt bereits die Serie, in der SV Flavia Solva ungeschlagen ist.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II. Die mittlerweile 32 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Die Gäste verbuchten insgesamt drei Siege, drei Remis und sechs Niederlagen. In den letzten fünf Begegnungen holte USV Allerheiligen/W. II insgesamt nur vier Zähler.

Flavia Solva setzte sich mit diesem Sieg von USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II ab und belegt nun mit 18 Punkten den sechsten Rang, während USV Allerheiligen/W. II weiterhin zwölf Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Samstag reist SV Flavia Solva zu USV Ragnitz, zeitgleich empfängt USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II SV Bad Schwanberg.

Stimme zum Spiel:

Udo Kleindienst, Trainer Flavia:

"Es liegt jetzt in unserer Hand, welche Richtung wir einschlagen. Wenn wir in Ragnitz einen Dreier machen, können wir mit einem Auge auf den zweiten Rang schielen und uns berechtigte Hoffnungen auf einen Relegationsplatz machen!"

Unterliga West: SV Flavia Solva – USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II, 2:0 (0:0)

59 Aldin Aganovic 2:0

57 Dominik Wurzinger 1:0

Startformationen:

Flavia Solva: Gernot Lechner, Alexander Hesse, Matija Rozman, Aldin Aganovic, Roman Lorenz, Ivan Grabovac, Nemanja Boljanovic, Sandro Mally (K), Dominik Wurzinger, Niklas Deutschmann, Lukas Überbacher

Usv Stein Reinisch Allerheiligen/W. II: Marino Hamer, Julian Selmeister, Marko Kager, Tobias Jauschowetz, Niklas Stalzer, Elias Peter Rainer, Lukas Rabel (K), Marcel Musger, Dominik Posch, Niklas Frewein, Emil Cavkic

by René Dretnik

Fotos: Christian Fauland (Galerie)