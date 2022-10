Lucky Punch: Jukic bringt den Ligister Sieg

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 10:57

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von SV Grapos Lannach und FC G&P-Enegietechnik Ligist, die mit 1:2 endete. Obwohl Lannach bereits nach 16 Minuten führte setzten sich die Gäste am Ende durch.

Der FC Ligist holt die drei Punkte und klettert auf den fünften Tabellenplatz

Lannach ging in Führung

Der SV Lannach ging in der 16. Minute in Front. Nach einem Eckball zog Bernd Hold aus der zweiten Reihe ab - der Ball wurde noch abgefälscht und landete im Tor. Geschockt zeigte sich FC G&P-Enegietechnik Ligist nicht. In der 20. Minute setzte sich Lukas Ofner auf der rechten Seite stark durch, tankte sich in den 16er und zog ab - Dominic Scheiber verwerte den Abpraller und sorgte für das 1:1. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

In der zweiten Hälfte war Lannach zwar das spielbestimmende Team und kam immer wieder gefährlich vor das Ligister Tor - die Chancen blieben aber ungenutzt. In der Schlussphase gelang Hamed Jukic der Lucky Punch: Nach einer Standardsituation wehrte Lannachs Keeper Antonio Vitez den Ball an die Stange und der Ligister Stürmer verwertete den Abpraller (86.) Letzten Endes ging FC G&P-Enegietechnik Ligist im Duell mit SV Grapos Lannach als Sieger hervor.

Ligist rangiert nun am fünften Platz

SV Lannach findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. SV Grapos Lannach schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 26 Gegentore verdauen musste. SV Lannach verbuchte insgesamt vier Siege, ein Remis und sieben Niederlagen. SV Grapos Lannach überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte FC Ligist im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. FC G&P-Enegietechnik Ligist befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Nächster Prüfstein für SV Lannach ist SC hagebau Wallner Bad Gams (Samstag, 14:00 Uhr). FC Ligist misst sich am selben Tag mit 1. FC Leibnitz (15:30 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Christoph Krasser, sportlicher Leiter Ligist:

"Der Trainer hat die Mannschaft gut auf den Gegner vorbereitet, wir hatten vor allem in Halbzeit eins mehr vom Spiel. Ähnlich wie in der letzten Runde, konnten wir einen Rückstand wieder umdrehen. Für den Sieg-Torschützen Hamed Jukic freut es mich besonders, da er sich nach einer langen Verletzung wieder zurück gekämpft hat. Nun wollen wir unseren Zusehern im letzten Heimspiel der Saison gegen den absoluten Favoriten 1. FC Leibnitz ein tolles Spiel zeigen."

Unterliga West: SV Grapos Lannach – FC G&P-Enegietechnik Ligist, 1:2 (1:1)

86 Hamed Jukic 1:2

20 Dominic Scheiber 1:1

16 Bernd Hold 1:0

Startformationen:

SV Grapos Lannach: Antonio Vitez - Matej Filipovic, Alexander Christof, Jani Grilc, Benjamin Balcinovic, Daniel Fischer - Julian Kaiser, Felix Schaffer, MA Bernd Hold (K), Anton Peric - Igor Tkalcic

FC G&P-Energietechnik Ligist I: Lukas Schmelzer-Schelch - Michael Capretti, Stefan Freisinger, Oliver Blumauer, Rene Kollmann, Raphael Appler, Matthias Franz - Patrick Hutter, Matthias Lackner (K), Lukas Ofner - Dominic Scheiber

by René Dretnik

Foto: FC Ligist/Krasser