In (vor-)letzter Minute: Perger rettet das Leibnitzer Remis gegen Gleinstätten

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 20:32

Am Samstag trennten sich 1. FC Leibnitz und SV Gleinstätten unentschieden mit 1:1. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Gleinstätten hatte mehr Spielanteile, die gefährlicheren Chancen hatten die Hausherren.

Der Platz war sehr glitschig und schwer zu bespielen

Auf dem Sportplatz in Kaindorf wurde den rund 180 Besuchern eine intensiv geführte Partie geboten. Die Protagonisten am Feld mussten mit schwierigen Bedingungen klarkommen, der Platz war sehr glitschig. Das Spitzenspiel der Runde wurde nicht nur aufgrund der Tabellensituation mit Spannung erwartet - einige Akteure der Gleinstättner schnürten vergangenen Saison noch ihre Schuhe beim 1. FC Leibnitz.

In den ersten 45 Minuten waren beide Mannschaften nahezu ebenbürtig, Gleinstätten hatte mehr Ballbesitz - Leibnitz die besseren Tormöglichkeiten. Mirza Malagic scheiterte einmal bei einem Schuss aufs lange Eck und verstolperte einmal nach einem Stanglpass von Matthias Labudik. Auf der Gegenseite konnte Aldin Malagic einen Schuss von Sebastian Zier parieren.

Gleinstätten hatte mehr Ballbesitz - Leibnitz die besseren Chancen

So ging es nach den ersten 45 Minuten für 1. FC Leibnitz und Gleinstätten ohne Torerfolg in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zusehern ein ähnliches Bild - Gleinstätten hielt den Ball in den eigenen Reihen - Leibnitz versuchte sich aufs Kontern. Jan-Peter Koch brach für SVU Tondach Gleinstätten den Bann und markierte in der 82. Minute die Führung. Nach einem Eckball setzte er sich nach einem Gestocher durch und brachte den Ball irgendwie über die Linie.

Leibnitz wollte sich mit dem Ergebnis nicht zufrieden geben, warf nocheinmal alles nach vor und wurde schlussendlich mit einem Treffer belohnt. Nach einer Flanke von Mitja Resek schraubte sich Jure Perger hoch und köpfte den Ball ins Tor und sicherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff den Ausgleich (87.) Schließlich gingen 1. FC Leibnitz und SV Gleinstätten mit einer Punkteteilung auseinander.

Die Angriffsreihe von 1. FC Leibnitz lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 28 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Mit beeindruckenden 30 Treffern stellt Gleinstätten den besten Angriff der Unterliga West, jedoch kam dieser gegen 1. FC Leibnitz nicht voll zum Zug.

Beide Teams sind seit neun Runden unbesiegt

Mit diesem Unentschieden verpassten die Gäste die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Trotzdem bleibt SVU Tondach Gleinstätten an der Tabellenspitze. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein. Seit neun Spielen hat 1. FC Leibnitz keine Niederlage mehr kassiert, SV Gleinstätten ebenso nicht.

Für den 1. FC Leibnitz warten in der kommenden Woche zwei schwierige Spiele. Zuerst empfängt die Klampfer-Elf am Mittwoch, den USV Hengsberg und am Samstag trifft Leibnitz auf FC G&P-Enegietechnik Ligist, Gleinstätten spielt am selben Tag gegen USV Kötz-Haus Hengsberg.

Stimmen zum Spiel:

Ewald Klampfer, Trainer Leibnitz:

"Es war für uns ein erkämpfter Punkt. Trotz des glücklichen späten Tores war das Uentschieden nicht unverdient."

Günther Zwetti, Funktionär Gleinstätten:

"Die Mannschaft hat toll gekämpft, alles gegeben und ist geschlossen stark aufgetreten. Wir wollten diesen Sieg unbedingt, haben den Gegner über 85 Minuten fast nach Belieben dominiert und waren spielerisch in allen Belangen überlegen."

Michael Herrmann, Trainer Gleinstätten:

"Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen. Sie haben extreme taktische Disziplin, Einsatzbereitschaft und eine enorme kämpferische Leistung an den Tag gelegt. Leider haben wir uns für unseren Aufwand nicht belohnen können."

Unterliga West: 1. FC Leibnitz – SVU Tondach Gleinstätten, 1:1 (0:0)

87 Jure Perger 1:1

82 Jan-Peter Koch 0:1

Startformationen:

1. FC Leibnitz: Aldin Malagic - David Lonzaric, Philipp Hofmann, Mitja Resek, David Tomazic Seruga, Matthias Gottfried Labudik, David Scheucher - Emanuel Wruss (K), Jure Perger, Mirza Malagic - Dominik Divjak

SVU Tondach Gleinstätten: Adnan Adilovic - Adrijan Sac, Leon Koller, Jan-Peter Koch, Sebastian Zier (K) - Matic Golob, Tadej Zagar-Knez, Peter Puster, BA Paul Krizanac , BA, Konstantin Kamnig - Emil Novi

by René Dretnik

Fotos: Christian Fauland (Galerie)