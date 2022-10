Lleshi-Doppelpack: Zwei Elfmeter bringen den Florianer Sieg

Details Samstag, 29. Oktober 2022 09:13

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von SV Dobl und Groß St. Florian, die mit 1:2 endete. Vollends überzeugen konnte TuS Groß St. Florian dabei jedoch nicht - zwei Elfmeter führten zum Sieg.

Zija Lleshi (hier im Duell mit einem Ragnitzer) verwertete zwei Elfmeter

Groß St. Florian ging nach 26 Minuten in Führung

In den ersten 25 Minuten wurden die 150 Besucher nicht mit Toren verwöhnt - die Gäste hatten zwar mehr Spielanteile, der Ball befand sich ausschließlich im Mittelfeld. Ini Minute 25 änderte sich der Spielverlauf - nach einem Foul von Ryan Pernitsch zeigte der Unparteiische auf den Elfmeterpunkt und Zija Lleshi verwertete den Strafstoß und brachte den Gast in der 26. Minute in Front. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen.

Die Hausherren fanden in der zweiten Spielhälfte den besseren Start - Paul Schmelzer düpierte zwei Gegenspieler und versenkte den Ball in der 50. Minute im Netz von Groß St. Florian. Nur sechs Minuten später war es Pajtim Hoti. der nach Zuspiel von Pernitsch am Florianer Schlussmann Avdyl Hagjija scheiterte. In der 72. Minute pfiff der Schiedsrichter abermals Elfmeter - und auch bei diesem blieb Leshi erfolgreich (73.). Am Spielstand änderte sich bis zum Schlusspfiff nichts mehr - am Ende behielt Groß St. Florian gegen Dobl die Oberhand.

Dobl hat erst zwei Siege und zwei Remis geholt und kämpft gegen den Abstieg

Den Kampf um die Klasse geht SV TIBA Austria Dobl in der Rückrunde von der 13. Position an. Der Gastgeber musste schon 26 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Nun musste sich SV Dobl schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte TuS Groß St. Florian im Klassement nach vorne und belegt jetzt vorübergehend den zweiten Tabellenplatz. Mit dem Sieg knüpfte TuS Groß St. Florian an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Groß St. Florian acht Siege und ein Remis für sich, während es nur vier Niederlagen setzte.

Groß St. Florian wandert mit nun 25 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von Dobl gegenwärtig trist aussieht.

Statement zum Spiel:

Patrick Haring:

"Wir haben mit den drei Punkten eine tolle Herbstsaison abgeschlossen. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft!"

Unterliga West: SV TIBA Austria Dobl – TuS Groß St. Florian, 1:2 (0:1)

73 Zija Lleshi 1:2

50 Paul Schmelzer 1:1

26 Zija Lleshi 0:1

Startformationen:

SV "TIBA AUSTRIA" Dobl: Christoph Dam - David Karl Lang, Mark Ryan Pernitsch, Michael Weimüller, Gabriel Maier - Paul Schmelzer, Kevin Krassnitzer, Lukas Christian Friedl, Michael Manfred Ebner (K) - Pajtim Hoti, Matthias Hecher

Groß St. Florian: Avdyl Hagjija - Patrick Pauritsch, Markus Edegger, Simon Braunsar (K), Sebastian Stanzer, Elias Rumpf - Valentin Missethan, DI Zija Lleshi, Christopher Galli, Konstantin Bauer, Alexander Muster

by René Dretnik

Foto: