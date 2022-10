Später Treffer bringt den Ligister Sieg

Details Montag, 31. Oktober 2022 15:48

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die FC Ligist mit 2:1 gegen 1. FC Leibnitz für sich entschied. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Der FC Ligist schloss eine sehr erfolgreiche Herbstsaison mit einem Heimsieg gegen den 1. FC Leibnitz ab

Rassige Partie mit wenig Torchancen

Beide Mannschaften gingen vom Start weg aufs Ganze, das Spiel lief rasant hin und her, Chancen waren allerdings auf beiden Seiten Mangelware. So ging es torlos nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. In der zweiten Spielhälfte erwischten die Hausherren einen Blitzstart und trafen zum 1:0. Oliver Blumer versenkte den Ball nach einem Eckball per Kopf in den Maschen (47.)

In Minute 54 hatte David Seruga vom 1. FC Leibnitz seinen Auftritt. Nach einem Foul an Dominic Scheiber sah der Leibnitzer Gelb, wollte diese Entscheidung nicht so hinnehmen und diskutierte mit dem Unparteiischen, der ihm daraufhin die Ampelkarte zeigte und ihn vom Platz verwies. Obwohl die Gastgeber jetzt mutiger agierten und spielerisch zulegten konnten kamen die Gäste aus Leibnitz zum Ausgleich. Mirza Malagic ließ sich in der 69. Minute nicht zweimal bitten und verwertete einen Freistoß zum 1:1 für 1. FC Leibnitz.

David Seruga sah binnen einer Minute zweimal Gelb

Kurz vor Schluss wurde Luca Starchl zum Helden des Spiels, als er FC Ligist mit einem Treffer in der 89. Minute doch noch in Front brachte. Letzten Endes holte FC G&P-Enegietechnik Ligist gegen 1. FC Leibnitz drei Zähler.

Mit dem Sieg knüpften die Gastgeber an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert FC Ligist sieben Siege und zwei Remis für sich, während es nur vier Niederlagen setzte. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird FC G&P-Enegietechnik Ligist die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen. Eine beachtliche Leistung für die junge Ligister Truppe von Michael Sommer, den Herbst unter den Top-5 abzuschließen.

1. FC Leibnitz verbuchte insgesamt sechs Siege, vier Remis und drei Niederlagen. Der dürftige Ertrag der vergangenen Spiele hat Auswirkungen auf die Tabelle, in welcher der Gast aktuell nur Position sechs bekleidet.

Mit diesem Sieg zog FC Ligist an 1. FC Leibnitz vorbei auf Platz fünf. 1. FC Leibnitz fiel auf die sechste Tabellenposition.

Stimmen zum Spiel:

Christoph Krasser, sportlicher Leiter Ligist:

"Den 2:1 Sieg hat sich das Team aufgrund ihrer Leidenschaft, vor mehr als 350 Zusehern, absolut verdient. Als sportlicher Leiter bin ich stolz auf eine solche Herbstsaison."





Dietmar Krammer, Obmann Stv. Leibnitz:

"Eine ausgeglichene Partie, bei der wir leider durch einen Eigenfehler ein spätes Tor bekommen haben. Die Herbstsaison war durchwachsen, die Liga ist sehr ausgeglichen. Jeder kann jeden schlagen, das zeigt auch die momentane Tabelle. Wir sind leider ein wenig abgerutscht, da wir die letzten beiden Spiele verloren haben. Uns plagt im gesamten Herbst Verletzungspech, der Kader war dementsprechend klein, deshalb muss man mit dem Erreichten zufrieden sein. "

Unterliga West: FC G&P-Enegietechnik Ligist – 1. FC Leibnitz, 2:1 (0:0)

89 Luca Starchl 2:1

69 Mirza Malagic 1:1

47 Oliver Blumauer 1:0

Startaufstellungen:

FC G&P-Energietechnik Ligist I: Lukas Schmelzer-Schelch - Michael Capretti, Stefan Freisinger, Oliver Blumauer, Rene Kollmann, Raphael Appler, Matthias Franz - Patrick Hutter, Matthias Lackner (K), Lukas Ofner - Dominic Scheiber

1. FC Leibnitz: Aldin Malagic - David Lonzaric, Philipp Hofmann, Mitja Resek, David Tomazic Seruga, David Scheucher - Emanuel Wruss (K), Jure Perger, Genild Deliu, Mirza Malagic - Wolfgang Tachella

by René Dretnik

Foto: Krasser