Gelunger Saisonstart: SV Dobl beendet die Sieglos-Serie

Details Samstag, 18. März 2023 00:16

Zum Auftakt der Frühjahrssaison empfing der SV TIBA Austria Dobl den UFC Team Strommer Söding. Die schlechteste Heimmannschaft traf auf die schlechteste Auswärtsmannschaft. Beide Teams haben gemeinsam 11 Tore daheim bzw. auswärts erzielt - auch bei dieser Begegnung fielen nicht viel Tore. Am Ende setzte sich die Heimmannschaft mit 1:0 durch.

Nach einer zögerlichen Anfangsphase fanden die Gastgeber nach zehn Minuten besser ins Spiel und kamen auch zu Möglichkeiten. Mark Ryan Pernitsch und Kapitän Julius Ortner brachten den Ball aber nicht im Gehäuse unter. Von den Gästen kam in den ersten 45 Minuten nicht viel bis gar nichts - somit setzte der Unparteiische mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Im zweiten Spielabschnitt starteten die Södinger besser in die Begegnung - zwei gefährliche Schüsse verfehlten aber ihr Ziel. Besser machte es Pernitsch in der 55. Minute. Er stellte die Weichen für den SV Dobl auf Sieg, als er nach einem Eckball per Kopf mit dem 1:0 zur Stelle war. Jetzt übernahmen die Hausherren das Kommando und produzierten viele gute Tormöglichkeiten.

Tor, Toor, Tooor für SV TIBA Austria Dobl zum 1:0! Der Eckball führt zum 1:0! Nummer 14 der Södinger hüftsteif wie eh und je, der Kollege sucht immer noch den Ball in der Luft, Pernitsch hat zum ersten Mal in seinem Leben schnelle erste Meter und köpft ein! Wunderbar - Dobl lebt!!! Chose Mouwinjo, Ticker-Reporter

Am Ende machte dennoch nur ein Tor den Unterschied zwischen dem Gastgeber und UFC TEAM Strommer Söding aus - Dobl entpuppte sich als nicht besonders gastfreundlich und ließ die Gäste ohne Punkte die Heimreise antreten.

Die drei ergatterten Zähler hatten für Dobl das Verlassen der letzten Tabellenposition zur Folge. Der Angriff ist bei SV TIBA Austria Dobl die Problemzone. Nur 16 Treffer erzielte SV Dobl bislang. Dobl bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und neun Pleiten. Nach fünf sieglosen Spielen ist SV TIBA Austria Dobl wieder in der Erfolgsspur.

UFC Söding führt mit 16 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Im Angriff des Gasts herrscht Flaute. Erst 15-mal brachte UFC TEAM Strommer Söding den Ball im gegnerischen Tor unter. Vier Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat UFC Söding derzeit auf dem Konto. Die letzten Auftritte von UFC TEAM Strommer Söding waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Während SV Dobl am kommenden Freitag TUS MTD St. Veit am Vogau empfängt, bekommt es UFC Söding am selben Tag mit der Zweitvertretung von USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. zu tun.

Stimme zum Spiel:

Andreas Köhler, Trainer Dobl:

"Wir haben sehr gut alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. In der ersten Halbzeit haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht. Nach der Führung hat sich ein wenig die Angst vor dem Gewinnen eingeschlichen und die Nerven sind ein wenig durchgekommen. Unter Strich war der Sieg aber für uns verdient."

Unterliga West: SV TIBA Austria Dobl – UFC TEAM Strommer Söding, 1:0 (0:0)

55 Mark Ryan Pernitsch 1:0

Aufstellungen:

SV "TIBA AUSTRIA" Dobl: Christoph Dam - Mark Ryan Pernitsch, Michael Weimüller, Gabriel Maier - Vito Milosevic, Paul Schmelzer, Julius Ortner (K), Lukas Christian Friedl, Michael Manfred Ebner - Armend Spreco, Matthias Hecher

Ersatzspieler: Leon Zdolc, David Karl Lang, Michael Marko, Astrit Krasniqi, Kevin Krassnitzer, Stefan Rabensteiner





UFC TEAM Strommer Söding: Albert Ferk - Armin Hodzic, Oskar Groß, Markus Leitner, Marcel Raudner (K), Florian Kollmann - Christian Schmölzer, Alexander Zöhrer - Bastian Holzer, Dominik Gollner, Dominik Kollmann

Ersatzspieler: Christian Barta, Emanuel Jereb, Leon Pehmer, Phillip Thalhammer, Sebastian Eisl





by René Dretnik

