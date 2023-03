Gelungener Trainer-Einstand: Ragnitz ringt Bad Schwanberg nieder

Details Montag, 20. März 2023 20:17

Am Samstag verbuchte Ragnitz einen 1:0-Erfolg gegen Bad Schwanberg. Mit breiter Brust war Bad Schwanberg zum Duell mit USV Ragnitz angetreten – der Spielverlauf ließ bei SV Bad Schwanberg jedoch Ernüchterung zurück. Das Hinspiel hatte SV Bad Schwanberg noch für sich entschieden und einen 3:1-Sieg gefeiert.

Ragnitz war um die Nuance stärker

Von der ersten Minute an bemerkte man die Handschrift des neuen Trainers in Ragnitz - Kliton Bozgo war ja in der Winterpause zurückgekehrt - die Gastgeber begannen sehr konzentriert und standen kompakt. Den Gästen fehlte es ein wenig an Spielwitz und zündenden Ideen, um das Feuer am Spielfeld entfachen zu können. In der 20. Minute schickte Domen Lah seinen Kollegen Marko Ferk in die Gasse und der Stürmer bedankte sich mit dem 1:0 für Ragnitz.

Die Gäste trafen einmal nur die Stange

Auch im zweiten Spielabschnitt versteckten sich die Gastgeber nicht vor dem, als Tabellendritter angereisten Gast. Denis Fras vergab zwei gute Möglichkeiten und auf der Gegenseite knallte Elias Veit den Ball nur an die Stange. In der Schlussphase hatten die Hausherren nocheinmal Glück: Der zuvor eingewechselte Gasper Vouk vereitelte eine Chance der Schwanberger auf der Linie. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.

Heisses Duell: Elias Veit (Schwanberg) gegen Herolind Osaj (Ragnitz)

Schwanberg rutscht in der Tabelle ab

USV Ragnitz liegt im Klassement nun auf Rang acht. Vier Siege, vier Remis und sechs Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto. Mit fünf von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Ragnitz noch Luft nach oben.

Mit 24 Punkten auf der Habenseite steht Bad Schwanberg derzeit auf dem fünften Rang. Sieben Siege, drei Remis und vier Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

USV Ragnitz stellt sich am Samstag (15:00 Uhr) bei TuS Groß St. Florian vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt SV Bad Schwanberg SVU Tondach Gleinstätten.

David Masten tankt sich durch die Abwehr der Schwanberger

Stimme zum Spiel:

Dr. Franz Tappler, Presseattaché Ragnitz:

"In der Endabrechnung dieser Partie war dieser knappe Sieg, der heute willensstark, spielerisch u kämpferisch, von Neo-Trainer Kliton Bozgo top eingestellten Ragnitzer Mannschaft gerechtfertig. Auch wenn das Spiel letztendlich auch mit einem Remis ausgehen hätte können. So aber freuen wir uns über eine durchaus solide und gediegene Leistung unserer Ragnitzer, womit wir schon etwas positiver gestimmt in die Zukunft blicken können."

Unterliga West: USV Ragnitz – SV Bad Schwanberg, 1:0 (1:0)

20 Marko Ferk 1:0

Aufstellungen:

USV glasmetall Temmel Ragnitz: Anej Milic - Kevin Toth, David Masten, Primoz Jus, Klemen Lah - Domen Lah, Marko Ferk, DI Herolind Osaj (K), Matic Ficko - Denis Fras, Jan Elsnik

Ersatzspieler: Nino Mihelak, Marko Kramberger, Nejc Vnuk, Gasper Vouk, Blaz Roskaric

Bad Schwanberg: Matic Struc - Fabian Neuhold, Semir Alija, Sebastian Weichhart (K) - Michael Schuster, Maximilian Pressnitz, Nik Mrsic, Zan Levacic - Lukas Koch, Elias Veit, Adel Hachoud

Ersatzspieler: Jernej Ferk, Marcus Prattes, Kevin Waldbauer, Gal Podlesnik

by René Dretnik

Fotos: Elisabeth Tappler (Galerie)

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei