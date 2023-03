Sieben auf einen Streich: Allerheiligen II deklassiert Söding

Details Freitag, 24. März 2023 22:47

Die Zweitvertretung von USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. kannte mit ihrem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:1-Erfolg davon. Bei diesem Duell fallen die Tore am laufenden Band, bereits im Hinspiel konnten sich die jungen Gallier mit 5:1 durchsetzen.

ASV-Coach Roland Kerpicz hat seine Jungs gut im Griff

Allerheiligen hielt sich in Hälfte eins noch zurück

Ein Schützenfest wurde den 100 Besuchern in Söding geboten. Den Anfang der Gallier-Festspiele machte Niklas Stalzer. Er brachte den ASV IIin der 13. Minute in Front. In Minute 38 traf Dominik Gollner zum Ausgleich und ließ die Hausherren kurz hoffen. Vor dem Seitenwechsel sorgte Maximilian Weber mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für UFC TEAM Strommer Söding. Zur Pause war der USV Allerheiligen/W. II im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Für den nächsten Erfolgsmoment von USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II sorgte Angelo Nenadic (48.), ehe Stalzer das 4:1 markierte (69.). Einer hatte sein Visier besonders scharf eingestellt - Weber machte mit seinen Treffern zum 5:1, 6:1 und 7:1 (75./81./83.) alles klar und schnürte somit einen Viererpack. Somit gelang ihm im zweiten Durchgang ein lupenreiner Hattrick. Der USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II überrannte UFC Söding förmlich mit sieben Toren und fuhr so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Maximillian Weber netzte viermal ein

UFC TEAM Strommer Söding findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Die Gastgeber mussten schon 31 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Nur einmal ging UFC Söding in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Bei USV Allerheiligen/W. II präsentierte sich die Abwehr angesichts 37 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (33). USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die zehnte Position vorgerückt. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für USV Allerheiligen/W. II, sodass man lediglich vier Punkte holte.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

UFC TEAM Strommer Söding stellt sich am Samstag (17:00 Uhr) bei USV Ragnitz vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II SV TIBA Austria Dobl.

Stimme zum Spiel:

Roland Kerpicz, Trainer Allerheiligen:

"Ein Pauschallob an die Mannschaft. Endlich haben wir uns für unseren Aufwand belohnt."

Unterliga West: UFC TEAM Strommer Söding – USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II, 1:7 (1:2)

83 Maximilian Weber 1:7

81 Maximilian Weber 1:6

75 Maximilian Weber 1:5

69 Niklas Stalzer 1:4

48 Angelo Nenadic 1:3

44 Maximilian Weber 1:2

38 Dominik Gollner 1:1

13 Niklas Stalzer 0:1

Aufstelllungen:

UFC TEAM Strommer Söding: Albert Ferk - Kevin Schriebl, Markus Leitner, Marcel Raudner (K), Armin Hodzic, Florian Kollmann - Alexander Zöhrer, Phillip Thalhammer - Bastian Holzer, Dominik Gollner, Dominik Kollmann

Ersatzspieler: Christian Barta, Emanuel Jereb, Christian Schmölzer, Leon Pehmer, Sebastian Eisl

Usv Stein Reinisch Allerheiligen/W. II: Christoph Wallner, Jakob Obenaus, Zan Sprincnik, Elias Peter Rainer, Angelo Nenadic, Marcel Musger, Oliver Weiss, Niklas Stalzer, Julian Selmeister, Paul Kargl (K), Maximilian Weber

Ersatzspieler: Lukas Rabel, Dominik Posch, Niklas Frewein, Emil Cavkic

