Serie hält: USV Hengsberg bleibt unbesiegt

Details Samstag, 25. März 2023 10:07

SC hagebau Wallner Bad Gams blieb gegen USV Kötz-Haus Hengsberg chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. USV Hengsberg hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Spitzenreiter alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Das Hinspiel war eine noch knappe Angelegenheit gewesen: Der Gastgeber hatte mit 1:0 die Oberhand behalten.

Michael Distlinger (hier noch im Dress von Rottenmann) traf zum 4:0.

Nikolas Gruber eröffnete den Torreigen

Die erste Möglichkeit in dieser Partie hatten die Gäste - ein gefährlicher Freistoß streifte knapp am Gehäuse vorbei (11.). Danach änderte sich das Blatt, die Hausherren übernahmen das Kommando. Nikolas Gruber trug sich in der 25. Spielminute in die Torschützenliste ein. Nur zwei Minuten später scheiterte Patrick Kinhamer am Bad Gamser Schlussmann Patrick Posch. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass Hengsberg mit einer Führung in die Kabine ging.

In der zweiten Spielhälfte schalteten die Gastgeber noch einen Gang höher und spielten sich in einen Flow. In der 57. Minute bejubelte USV Kötz-Haus Hengsberg das 2:0. Marco Krammer marschierte auf der Seite durch und spielte den Ball auf den freistehenden Stefan Zöhrer, der die Kugel im Tor unterbrachte. Für das 3:0 von USV Hengsberg sorgte Lukas Andreas Robier, der in Minute 85 zur Stelle war. Assistgeber war der zuvor eingewechselte Christian Fauland.

Michael Distlinger setzte den Schlusspunkt

Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Michael Distlinger für einen Treffer sorgte (92.). Das letzte Tor in diesem Spiel war auch gleichzeitig das schönste - der Torschütze zog aus zwanzig Metern ab und bezwang mit einem Aufsitzer den Bad Gamser Schlussmann. Letztlich feierte Hengsberg gegen SC Bad Gams nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Wer soll USV Kötz-Haus Hengsberg noch stoppen? USV Hengsberg verbuchte gegen Bad Gams die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Unterliga West weiter an. Mit nur zehn Gegentoren stellt Hengsberg die sicherste Abwehr der Liga. USV Kötz-Haus Hengsberg ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile zehn Siege und fünf Unentschieden zu Buche. Mit vier Siegen in Folge ist USV Hengsberg so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Mit lediglich zehn Zählern aus 15 Partien steht SC hagebau Wallner Bad Gams auf dem Abstiegsplatz. Die Offensive der Gäste zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – 15 geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von SC Bad Gams alles andere als positiv. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte SC hagebau Wallner Bad Gams deutlich. Insgesamt nur drei Zähler weist Bad Gams in diesem Ranking auf.

Am kommenden Freitag tritt Hengsberg bei SV Grapos Lannach an, während SC Bad Gams einen Tag später SV Flavia Solva empfängt.

Stimme zum Spiel:

Gerald Tödtling, Trainer Hengsberg:

"Bad Gams hat viel investiert um die Räume eng zu machen. In der zweiten Halbzeit haben wir den Druck erhöht. Zum Ende hin wurde es dann ein ungefährdeter Sieg."

Unterliga West: USV Kötz-Haus Hengsberg – SC hagebau Wallner Bad Gams, 4:0 (1:0)

92 Michael Distlinger 4:0

85 Lukas Andreas Robier 3:0

57 Stefan Zoehrer 2:0

25 Nikolas Gruber 1:0

Aufstellung:

USV Kötz-Haus Hengsberg: Mag. Robin Stiegler, Dominik Prettenthaler, Dominic Pürcher (K), Patrick Petrac, Domen Bevk, Stefan Zöhrer, Lukas Kleier, Markus Gsellmann, Marco Krammer, Nikolas Gruber, Patrick Kinhamer

Ersatzspieler: Marcel Martschinko, Lukas Andreas Robier, Michael Distlinger, Elvedin Kehic, Mario Kreimer, Christian Fauland

SC hagebau Wallner Bad Gams: Patrick Posch - Nic Hechtfisch, Philipp Koch (K), Mathias Pronneg, Martin Ganster - Lukas Melnizky, Mato Radat , BEd, Hannes Oswald, Lovro Sarlija - Simon Zirngast, Martin Gosch

Ersatzspieler: David Tomes , MSc, Alexander Piantschitsch, Andreas Ganster, Rok Koren, Andreas Ehmann, Stefan Gaar

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei