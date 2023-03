Unglaubliche Partie: Groß St. Florian besiegt Ragnitz in der Nachspielzeit

Details Montag, 27. März 2023 23:21

TuS Groß St. Florian und USV Ragnitz boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Bis zur 90. Minute waren die Hausherren noch mit 1:2 zurückgelegen, dann drehte die Haring-Elf so richtig auf und traf in der Nachspielzeit noch zweimal.

Am Ende jubelten die Heimischen aufgrund zweier Treffer in der Nachspielzeit

180 Besucher sahen eine verrückte Partie

Nach dem vormittägigen Regen kam kurz vor Spielbeginn die Sonne raus und wurde Zeuge einer unglaublichen Partie! Der Tabellenzweite gaste wie verrückt an und erarbeitete sich im Laufe der ersten Spielhälfte nicht nur ein spielerisches Übergewicht, sondern führte rasch mit 1:0 (12.). Zuvor allerdings setzte infolge eines Freistoßes Kevin Toth das Spielgerät per Kopf an die Querlatte (6.).

In der 28. Minute tankte sich Marko Ferk elegant durch die Abwehr - sein Dribbling erinnerte an einen Slalom von Marcel Hirscher - und erzielte den 1:1 Ausgleich. Die Gastgeber ließen sich aber trotz des Rückstandes nicht unterkriegen und kamen zu unzähligen Chancen: Der Ragnitzer Goalie Anej Milic war aber in dieser Phase nicht zu bezwingen und glänzte durch unglaubliche Paraden.

Die beiden Teams schenkten sich nichts

Jan Elsnik sah die Ampelkarte

Im zweiten Spielabschnitt verwalteten die Gäste den Vorsprung sehr geschickt, die Hausherren waren nur mehr durch Standards gefährlich und kamen sonst kaum zu Torraumszenen. In Minute 58 servierte Marko Ferk die Kugel an Jan Elsnik und er bedankte sich für das schöne Zuspiel mit dem 2:1 Führungstreffer. Der Stürmer stellte sich in der 68. Minute noch einmal in den Fokus - er wurde mit der Ampelkarte vom Platz verwiesen.

Jetzt besannen sich die Heimischen ihrer größten Tugend und kämpften sich zurück - in der 90. Minute traf Alexander Muster genau ins Kreuzeck und stellte auf 2:2. Doch das war noch nicht alles, bei dieser verrückten Partie: In Minute 96 vergab Gasper Vouk eine Großchance auf Seiten der Ragnitzer - im Gegenzug traf David Aldrian per volley zum 3:2 und ließ sein Team jubeln. Somit blieben die drei Punkte in Groß St. Florian, Ragnitz musste als Verlierer die Heimreise antreteten und das, obwohl die Bozgo-Elf zwischendurch schon als sicherer Sieger ausgesehen hatte.

Nächster Prüfstein für Groß St. Florian ist SVU Tondach Gleinstätten (Samstag, 15:30 Uhr). Ragnitz misst sich am selben Tag mit UFC TEAM Strommer Söding (17:00 Uhr).

Nach dem Spielende ging in Groß St. Florian die Post ab

Stimmen zum Spiel:

Patrick Haring, Trainer Groß St. Florian:

"Meine Mannschaft hat heute zum wiederholten male gezeigt, welchen Charakter sie hat. Jeder Einzelne hat in diesem schwierigen Spiel bis zum Schlusspfiff an den Erfolg geglaubt."

Franz Tappler, Pressechef Ragnitz:

"Es hatte wohl niemand gerechnet, das unser Team eine reelle Chance haben würde. Der Favorit Groß St. Florian hätte eigentlich in der ersten Hälfte bereits führen müssen. Am Ende wendete sich das Blatt und eine Verkettung von unglücklichen Umständen ermöglichte den Hausherren doch noch den Erfolg. Schade, trotzdem gratulieren wir dem TuS Groß St. Florian sehr herzlich."

Unterliga West: TuS Groß St. Florian – USV Ragnitz, 3:2 (1:1)

95 David Aldrian 3:2

90 Alexander Muster 2:2

58 Jan Elsnik 1:2

28 Marko Ferk 1:1

12 Alexander Muster 1:0

Aufstellungen:

Groß St. Florian: Avdyl Hagjija - Markus Eckhard, Simon Braunsar (K), Sebastian Stanzer, Elias Rumpf, Patrick Pauritsch - DI Zija Lleshi, Konstantin Bauer, Alexander Muster, Paul Reisinger - Christian Tschermanek

Ersatzspieler: Peter Löschnig, Valentin Temmel, Christopher Galli, David Aldrian, Valentin Missethan, Markus Edegger

USV glasmetall Temmel Ragnitz: Anej Milic - Kevin Toth, Marko Kramberger, David Masten, Primoz Jus, Klemen Lah - Domen Lah, Marko Ferk, DI Herolind Osaj (K), Matic Ficko - Jan Elsnik

Ersatzspieler: Nino Mihelak, Denis Fras, Nejc Vnuk, Gasper Vouk, Blaz Roskaric

by René Dretnik

Fotos: Elisabeth Tappler (Galerie)

