Sichtungstraining: LAZ Leibnitz als Sprungbrett für Fußballtalente

Details Freitag, 31. März 2023 10:26

Die erste Anlaufstelle für die größten Talente in ihrer Region sind die Landesverbands-Ausbildungszentren (LAZ) des ÖFB. Eines davon wirkt in Leibnitz und sucht demnächst wieder nach den vielversprechendsten Nachwuchsfußballern im Alter von 10 bis 14 Jahren, die dann von bestens ausgebildeten Trainern weiterentwickelt und auf eine mögliche Karriere im Spitzensport vorbereitet werden.

Am 5. und 6. April finden wieder Sichtungstrainings für die Jahrgänge 2010 bis 2013 im Bezirk Leibnitz statt.

Das LAZ Leibnitz ist eines von nur vier Landesausbildungszentren in der Steiermark. „Der Weg von vielen Nationalteamspielen und Akademiespielern hat im LAZ begonnen“, gibt Stefan Dörner, Standortleiter in Leibnitz, Auskunft. Die LAZ haben die Aufgabe, die größten Nachwuchstalente in ihre Zentren zu holen und die individuelle Entwicklung jedes einzelnen Spielers in sportlicher und menschlicher Hinsicht optimal zu unterstützen. Dafür haben sie gut ausgebildete Trainer, Sportwissenschafter, Physiotherapeuten und Ärzte in ihren Reihen, die sich um die Talente auf ihrem Weg kümmern.

Vier Mal pro Woche wird in der Hauptstufe, zwei Mal pro Woche in der Vorstufe trainiert. 20 bis 24 Spieler*innen werden in die LAZ Hauptstufe aufgenommen. „Die Spielerinnen und Spieler bleiben auch weiterhin bei ihren Stammvereinen aktiv, erhalten hier eine zusätzliche Ausbildung – besonders im technischen und taktische Bereich – was auch ihrem Verein zu Gute kommt“, bestätigt Dörner. Der aktuell prominenteste Abgang ist wohl Manuel Prietl: Er absolvierte das LAZ Leibnitz und wechselte dann über die Stationen Gleinstätten, Kapfenberg, Hartberg und Mattersburg zur Arminia Bielefeld, wo er zur Stammkraft reifte, den Aufstieg in die 1. Deutsche Bundesliga schaffte, seine Mannschaft als Kapitän anführte und vom Fußballmagazin „Kicker“ zum besten defensiven Mittelfeldspieler der Liga gewählt wurde.

Die Suche nach den Talenten

Am Mittwoch, dem 5. April 2023 beziehungsweise Donnerstag, dem 6. April 2023 finden Sichtungen für die Fußballerinnen und Fußballer der Jahrgänge 2010 bis 2013 in Leibnitz statt. Bei ersterem Termin werden die Jahrgänge 2012 und 2013 beobachtet, bei letzterem jene der Jahr 2010 und 2011. Das Sichtungstraining findet jeweils von 9 bis 12 Uhr am SVL Platz in Leibnitz statt.

Sollte Interesse bestehen, jedoch der Sichtungstermin nicht wahrgenommen werden können, wird dennoch um Anmeldung und Anmerkung gebeten, um eine Einladung zur Nachsichtung vorbereiten zu können. Für alle anderen Rückfragen steht Stefan Dörner unter der Nummer 0676 6076200 gerne zur Verfügung.

Anmeldungen unter diesen Links:

Vorstufe

Hauptstufe

Foto: Stefan Matic

