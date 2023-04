Heimsieg: Lannach zieht Hengsberg die weiße Weste aus

Details Freitag, 31. März 2023 21:56

SV Grapos Lannach stellte USV Kötz-Haus Hengsberg ein Bein und schickte den Tabellenprimus mit 2:0 nach Hause. Der überraschende Dreier des Underdogs sorgte bei USV Hengsberg für triste Mienen. Im Hinspiel war SV Lannach mit 0:4 krachend untergegangen.

Benjamin Teuschler (hier noch im Lebring-Dress) zeichnete für den Siegestreffer verantwortlich

Hengsberg bestach durch Ballbesitz

Die ersten dreißig Minuten hatten die Gäste viel mehr Ballbesitz, konnten diesen aber nicht in zählbare Torchancen ummünzen. Eigentlich völlig entgegen des Spielverlaufs schoss Matej Filipovic für den Gastgeber in der 28. Minute das erste Tor. Ein schöner Freistoß führte zum Treffer. Hengsberg war zwar gewillt auszugleichen, bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus.

Lannach war durch Konter brandgefährlich

Auch in der zweiten Spielhälfte waren die Gäste immer am Ball, hatten auch einige Möglichkeiten. Aber auch die Heimischen waren immer wieder nach Kontern gefährlich vor dem Tor der Hengsberger anzutreffen. Für das 2:0 von SV Grapos Lannach zeichnete Benjamin Teuschler verantwortlich (78.). Nach einem hohen Ball in die Angriffszone sprintete der Stürmer nach und spitzelte das Leder vor dem herauseilenden Torhüter ins Gehäuse. Am Ende verbuchte SV Lannach gegen USV Kötz-Haus Hengsberg einen Sieg.

Die drei Zähler katapultierten SV Grapos Lannach in der Tabelle auf Platz acht. SV Lannach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, zwei Unentschieden und neun Pleiten. SV Grapos Lannach beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

Nach 16 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für USV Hengsberg 35 Zähler zu Buche. Diese Nullnummer war die erste Niederlage für den Tabellenprimus in der laufenden Saison.

Am kommenden Samstag tritt SV Lannach bei SV Flavia Solva an, während Hengsberg zwei Tage später 1. FC Leibnitz empfängt.

Stimmen zum Spiel:

Marco Bretterklieber, sportlicher Leiter Lannach:

"Das waren Bonuspunkte für den SV Lannach. Wenn man gegen den ungeschlagenen Tabellenführer zu Null gewinnt, sollte das der Mannschaft für die nächsten Aufgaben Auftrieb und zusätzliche Motivation geben."

Gerald Tödtling, Trainer Hengsberg:

"Es war kein gutes Spiel von uns. Der Gegner ist sehr tief gestanden, hat mit neun Mann verteidigt. Lannach war immer wieder über Konter gefährlich. Wir haben unsere Chancen leider nicht gemacht."

Unterliga West: SV Grapos Lannach – USV Kötz-Haus Hengsberg, 2:0 (1:0)

78 Benjamin Teuschler 2:0

28 Matej Filipovic 1:0

Aufstellungen:

SV Grapos Lannach: Patrick Laibacher - Matej Filipovic, Alexander Christof, Jani Grilc, Paul Theodor Schaffler, Daniel Fischer - Josip Cosic, Miha Simonic, MA Bernd Hold (K), Anton Peric - Benjamin Teuschler

Ersatzspieler: Mario Müller, Christoph Pichler, Michael Rappel

USV Kötz-Haus Hengsberg: Mag. Robin Stiegler, Dominik Prettenthaler, Dominic Pürcher (K), Patrick Petrac, Domen Bevk, BEd Stefan Zöhrer, Lukas Kleier, Markus Gsellmann, Marco Krammer, Nikolas Gruber, Patrick Kinhamer

Ersatzspieler: Marcel Martschinko, Lukas Andreas Robier, Michael Distlinger, Christoph Stoiser, Mario Kreimer, Christian Fauland

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei