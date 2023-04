Kein Sieger im Spitzenspiel - Zagar-Knez rettet das Remis

Details Samstag, 01. April 2023 20:06

Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen SVU Tondach Gleinstätten und TuS Groß St. Florian 1:1. Die Hausherren mussten auf zwei Stammspieler und ihren Trainer verzichten - sie waren gesperrt. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Das Spitzenspiel endet Unentschieden - die Meisterschaft bleibt weiterhin spannend.

Gleinstätten-Trainer Michael Herrmann durfte aufgrund einer Sperre nicht coachen.

Torlose erste Halbzeit

Nach ausgeglichenen 45 Minuten, bei denen die Hausherren die besseren Möglichkeiten vorfanden setzte der Unparteiische mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Gleich Nach dem Wiederbeginn des zweiten Durchgangs spielte Zia Lleshi einen Querpass in den Strafraum - dieser wurde leicht abgefälscht - und Sebastian Stanzer sorgte vor 350 Zuschauern in der 50. Minute für das 1:0 für TuS Groß St. Florian.

Das Spiel lief nun hin und her - beide Mannschaften hatten ihre Chancen. In Minute 60 versenkte Tadej Zagar-Knez den Ball in der 60. Minute im Netz der Gäste. Als Assistgeber fungierte Matic Golob, der sich mit dieser Vorlage selbst ein Geburtstagsgeschenk machte. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. SV Gleinstätten und Groß St. Florian spielten unentschieden.

Gleinstätten stellt die gefährlichste Offensive der Liga

Mit beeindruckenden 36 Treffern stellt Gleinstätten den besten Angriff der Unterliga West, allerdings fand TuS Groß St. Florian diesmal geeignete Gegenmaßnahmen. Nur zweimal gab sich SVU Tondach Gleinstätten bisher geschlagen. Die Gastgeber sind seit drei Spielen unbezwungen.

Groß St. Florian verbuchte insgesamt zehn Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. TuS Groß St. Florian blieb auch im sechsten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von fünf Siegen nicht aus.

Mit diesem Unentschieden verpasste TuS Groß St. Florian die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält Groß St. Florian den zweiten Platz.

SV Gleinstätten tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei UFC TEAM Strommer Söding an. Einen Tag später empfängt Groß St. Florian FC G&P-Enegietechnik Ligist.

Stimmen zum Spiel:

Hans-Jürgen Resch, Präsident Gleinstätten:

"Wir waren personell sehr geschwächt. Zwei Spieler und der Trainer waren gesperrt, einige Langzeitverletzte mussten ebenso kompensiert werden. Wir hatten nur zwei Feldspieler auf der Bank. Zwei wichtige Defensivakteure waren krank. Trotz der vielen Ausfälle haben wir ein gutes Spiel abgeliefert und sind mit dem Punkt zufrieden. Die jungen Spieler haben ihre Sache gut gemacht und uns sehr unterstützt."

Patrick Haring, Trainer Groß St. Florian:

"Es war ein offener Schlagabtausch. Beide Mannschaften hätten den Lucky Punch setzen können. Wir sind nach 90 Minuten mit dem 1:1 Uentschieden zufrieden."

Unterliga West: SVU Tondach Gleinstätten – TuS Groß St. Florian, 1:1 (0:0)

60 Tadej Zagar-Knez 1:1

50 Sebastian Stanzer 0:1

Aufstellungen:

SVU Tondach Gleinstätten: Patrick Haider (K) - Julian Lamprecht, Mislav Maruna, Matej Mijoc - Matic Golob, Tadej Zagar-Knez, Semin Mrkaljevic, Martin Maloca, Konstantin Kamnig, Benedikt Sackl - Lukas Pichler

Ersatzspieler: Fabian Insupp, Sascha Pressnitz, Felix Kager, Jan-Peter Koch

Groß St. Florian: Avdyl Hagjija - Markus Eckhard, Simon Braunsar (K), Sebastian Stanzer, Elias Rumpf, Patrick Pauritsch - DI Zija Lleshi, Konstantin Bauer, Alexander Muster, Paul Reisinger - Christian Tschermanek

Ersatzspieler: Peter Löschnig, Raphael Flechl, Valentin Temmel, Christopher Galli, Gent Pllana, Markus Edegger

by René Dretnik

Foto: Günther Zwetti

