Kantersieg: USV Ragnitz gewinnt hoch beim SV Dobl

Details Samstag, 08. April 2023 18:39

Mit stolzer Brust reiste der USV Glasmetall Temmel Ragnitz zum SV Tiba Austria Dobl, denn die Hausherren konnten in den letzten fünf direkten Duellen nur zwei Punkte holen. Und auch bei dieser Partie standen die Zeichen von Anfang an auf einen Sieg der Ragnitzer, die sich am Ende klar mit 0:4 durchsetzen konnten. Auch das Hinspiel hatte Ragnitz klar gewonnen - es endete mit 5:1.

Der USV Ragnitz lässt gegen Dobl nichts anbrennen

Kevin Toth traf zweimal nach einer Ecke per Kopf

Die erste Möglichkeit in dieser Partie hatten die Hausherren - Paul Schmelzer brachte den Ball aber nicht im Tor unter. Auf der Gegenseite machte es Blaz Roskaric besser, der nach einem Zuspiel von Jan Eslnik einen Gegenspieler düpierte und den Ball in der 16. Minute ins Tor rollte.

Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Kevin Toth schnürte einen Doppelpack (23./32.), sodass der Gast fortan mit 3:0 führte. Beide Treffer wurden nach einem Eckball per Kopf erzielt. SV Dobl ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von USV Ragnitz.

Armend Spreco (Dobl) vs. Kevin Toth (Ragnitz)

Dobl war nicht in der Lage Ragnitz zu stoppen

Auch im zweiten Durchgang hatten die Hausherren kein adäquates Mitte parat, um den Spieß noch herumzudrehen. Matic Ficko besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für Ragnitz (80.). Er schnappte sich am Mittelkreis den Ball und sprintete aufs Tor zu. Schlussendlich am Wunschziel angelangt, bugsierte er den Ball abgebrüht von halblinks am Tormann vorbei in die rechte untere Ecke. Ein starker Auftritt ermöglichte USV Ragnitz am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Dobl.

Im Angriff weist SV TIBA Austria Dobl deutliche Schwächen auf, was die nur 20 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Nun musste sich das Heimteam schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Lage von SV Dobl bleibt angespannt. Gegen Ragnitz musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Duell zweier eingewechselter Spieler: David Lang (Dobl) gegen Matic Ficko (Ragnitz)

Stimme zum Spiel:

Dr. Franz Tappler, Pressesprecher Ragnitz:

"Der USV Ragnitz bot gegen fehlerhafte Gegner eine anspruchsvolle Leistung. Wir traten sehr zielstrebig und dominant auf. Nach dem ersten Gegentreffer sind die Gegner dann zerbrochen. Die Leistung unserer Mannschaft war heute top."

Unterliga West: SV TIBA Austria Dobl – USV Ragnitz, 0:4 (0:3)

80 Matic Ficko 0:4

32 Kevin Toth 0:3

23 Kevin Toth 0:2

16 Blaz Roskaric 0:1

Aufstellungen:

SV "TIBA AUSTRIA" Dobl: Christoph Dam - Mark Ryan Pernitsch, Michael Weimüller, Gabriel Maier - Vito Milosevic, Paul Schmelzer, Julius Ortner (K), Lukas Christian Friedl, Michael Manfred Ebner - Armend Spreco, Matthias Hecher

Ersatzspieler: Leon Zdolc, David Karl Lang, Astrit Krasniqi, Kevin Krassnitzer, Stefan Rabensteiner, Julian Weilharter

USV glasmetall Temmel Ragnitz: Anej Milic - Kevin Toth, Marko Kramberger (K), David Masten, Nejc Vnuk, Primoz Jus, Klemen Lah - Domen Lah, Gasper Vouk, Blaz Roskaric - Jan Elsnik

Ersatzspieler: Nino Mihelak, Mark Meznaric, Marko Ferk, DI Herolind Osaj, Denis Fras, Matic Ficko

by René Dretnik

Fotos: Elisabeth Tappler (Galerie)

