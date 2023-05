Ein Punkt, der keinem hilft: Dobl und Hengsberg trennen sich Unentschieden

Details Samstag, 20. Mai 2023 00:31

Gegen SV TIBA Austria Dobl musste sich USV Kötz-Haus Hengsberg am Freitag mit einer 1:1-Punkteteilung begnügen. Weder besiegt noch unterlegen. SV Dobl trat gegen den Favoriten USV Kötz-Haus Hengsberg an und konnte am Ende mit sich zufrieden sein. Im Hinspiel hatte USV Hengsberg nach 90 Minuten beim 1:0 den Rückweg in die Kabine als Sieger angetreten.

Keine Tore in Halbzeit eins

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. In der 29. Minute jubelten die Gäste zu früh - ein vermeintlicher Treffer von Elvedin Kehic wurde wegen Abseits aberkannt. Selbiger Kehic brachte Hengsberg aber dann in der 54. Minute nach vorn.

Tor, Toor, Tooor für USV Kötz-Haus Hengsberg zum 0:1! Aus dem sogenannten Nichts! Pürcher düpiert Maier mit einem Beinschuss, packt das feine linke Schlapperl aus und flankt mit dem Außenpeppi auf Kehic, welcher aus 5 Meter einköpft! Chose Mouwinjo, Ticker-Reporter

Das Heimteam hatte jedoch unmittelbar danach die passende Antwort parat: Vito Milosevic schickte Michael Manfred Ebner in die Gasse. Der Stürmer behielt alleine vor Torhüter Robin Stiegler die Nerven und schob den Ball eiskalt ins lange Eck ein (60.). Jetzt ging es noch spannend weiter - beide Teams kamen noch zu guten Möglickeiten. Am Ende trennten sich die beiden Team mit einem Unentschieden. Ein Ergebnis, dass keinem der Mannschaften richtig hilft. Denn mit nur einem Punkt kann sich Dobl nicht vom letzten Tabellenplatz befreien und Hengsberg schafft es nicht auf den Tabellenführer aufzuschließen.

Für Dobl gibt es also nur mehr vier Do-or-Die Spiele, wobei der Kader schon jetzt mehr Die als Do ist. Betrachtet man das Restprogramm des SVD, stellts einem nicht nur die Rückenhaare auf. Für den USV ist das Restprogramm absolut machbar, hat man nur Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte als Gegner. Die letzte Runde wird dann doch nochmal interessant, da Hengsberg mit dem Heimspiel gegen Gleinstätten direkt in den Titelkampf eingreifen kann. Chose Mouwinjo, Ticker-Reporter

Am kommenden Freitag trifft SV TIBA Austria Dobl auf SV Flavia Solva, Hengsberg spielt am selben Tag gegen die Reserve von USV Stein Reinisch Allerheiligen/W.

Unterliga West: SV TIBA Austria Dobl – USV Kötz-Haus Hengsberg, 1:1 (0:0)

60 Michael Manfred Ebner 1:1

54 Elvedin Kehic 0:1

Aufstellungen:

SV "TIBA AUSTRIA" Dobl: Leon Zdolc - Mark Ryan Pernitsch, Michael Weimüller (72. Krassnitzer), Gabriel Maier - Vito Milosevic, Astrit Krasniqi (67. Hoti), Paul Schmelzer, Julius Ortner, Lukas Christian Friedl, Michael Manfred Ebner (K) - Matthias Hecher (78. Rabensteiner)

USV Kötz-Haus Hengsberg: Mag. Robin Stiegler, Dominik Prettenthaler, Dominic Pürcher (K), Lukas Andreas Robier (79. Kreimer), Domen Bevk, Christoph Stoiser, Lukas Kleier, Markus Gsellmann, Elvedin Kehic (83. Schulter), Marco Krammer, Nikolas Gruber

by René Dretnik

Symbolfoto: Richard Purgstaller

