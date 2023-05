7 auf einen Streich: UFC Söding lässt sich überrumpeln

Details Montag, 22. Mai 2023 22:34

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich UFC Söding und Flavia Solva mit dem Endstand von 0:7. SV Flavia Solva hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gast alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Auf eigenem Platz hatte Flavia Solva im Hinspiel ein 1:1-Remis verbucht.

Der SV Flavia Solva feierte ein Schützenfest

Alexander Hesse brachte SV Flavia Solva in der 13. Minute nach vorn. Matija Rozman versenkte die Kugel zum 2:0 für Flavia Solva (26.). Mit dem 3:0 durch Ivan Grabovac schien die Partie bereits in der 28. Minute mit SV Flavia Solva einen sicheren Sieger zu haben. Mit dem 4:0 von Rozman für Flavia Solva war das Spiel eigentlich schon entschieden (31.).

Rozman schon wieder. Die Römer können sich den Sieg eigentlich schon in die Tasche stecken. Google 24, Ticker-Reporter

UFC TEAM Strommer Söding ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von SV Flavia Solva. Flavia Solva ließ in der Folge nicht locker und markierte weitere Tore in Person von Rozman (48.), Aldin Aganovic (71.) und Dominik Wurzinger (78.). Schlussendlich setzte sich SV Flavia Solva mit sieben Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

In der Schlussphase der Saison befindet sich UFC Söding in der Tabelle über dem ominösen Strich. Mit nur 20 Treffern stellen die Gastgeber den harmlosesten Angriff der Unterliga West. UFC TEAM Strommer Söding kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. Ansonsten stehen noch fünf Siege und fünf Unentschieden in der Bilanz. In den letzten Partien hatte UFC Söding kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Flavia Solva hat nach dem souveränen Erfolg über UFC TEAM Strommer Söding weiter die dritte Tabellenposition inne. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von SV Flavia Solva ist die funktionierende Defensive, die erst 20 Gegentreffer hinnehmen musste. Nur viermal gab sich Flavia Solva bisher geschlagen. SV Flavia Solva scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Nach der klaren Niederlage gegen Flavia Solva ist UFC Söding weiter das defensivschwächste Team der Unterliga West.

Während UFC TEAM Strommer Söding am nächsten Freitag (19:00 Uhr) bei SV Bad Schwanberg gastiert, duelliert sich SV Flavia Solva zeitgleich mit SV TIBA Austria Dobl.

Meine Mannschaft hat die gute Leistung mit einem Kantersieg gekrönt. Udo Kleindienst, Flavia-Trainer

Unterliga West: UFC TEAM Strommer Söding – SV Flavia Solva, 0:7 (0:4)

78 Dominik Wurzinger 0:7

71 Aldin Aganovic 0:6

48 Matija Rozman 0:5

31 Matija Rozman 0:4

28 Ivan Grabovac 0:3

26 Matija Rozman 0:2

13 Alexander Hesse 0:1

Foto: Christian Fauland

