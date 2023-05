Bad Schwanberg feiert ersten Sieg im Frühjahr: Veit ist dreimal zur Stelle

Details Sonntag, 28. Mai 2023 13:29

UFC Söding konnte Bad Schwanberg nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 3:6. SV Bad Schwanberg erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 2:1 auf das Konto des Heimteams gegangen.

Jerko Grubisic holt seinen ersten Sieg mit Bad Schwanberg

Zur Halbzeit stand es noch 3:2

UFC TEAM Strommer Söding geriet schon in der sechsten Minute in Rückstand, als Michael Schuster das schnelle 1:0 für Bad Schwanberg erzielte. SV Bad Schwanberg bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Dominik Gollner für den Ausgleich sorgte (11.). Kevin Waldbauer versenkte die Kugel zum 2:1 (32.). Florian Kollmann schoss für UFC Söding in der 39. Minute das zweite Tor. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Waldbauer das 3:2 zugunsten von Bad Schwanberg (41.).

Tor, Toor, Tooor für SV Bad Schwanberg zum 3:2 durch Kevin „Fußballgott“ Waldbauer Phillip Gedl, Ticker-Reporter

Ein Tor auf Seiten von SV Bad Schwanberg machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Doppelpack für Bad Schwanberg: Nach seinem ersten Tor (52.) markierte Elias Veit wenig später seinen zweiten Treffer (54.). Für das dritte Tor von UFC TEAM Strommer Söding war Bastian Holzer verantwortlich, der in der 71. Minute das 3:5 besorgte. Mit dem 6:3 sicherte Veit SV Bad Schwanberg nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen dritten Tagestreffer (72.). Mit dem Ende der Spielzeit strich Bad Schwanberg gegen UFC Söding die volle Ausbeute ein.

So steht es um die Teams

SV Bad Schwanberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Bad Schwanberg im Klassement nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. SV Bad Schwanberg bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, fünf Unentschieden und elf Pleiten. Nach zehn sieglosen Spielen ist Bad Schwanberg wieder in der Erfolgsspur.

UFC TEAM Strommer Söding bleibt die defensivschwächste Mannschaft der Unterliga West. Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität des Gasts unteres Mittelfeld. Mit erschreckenden 66 Gegentoren stellt UFC Söding die schlechteste Abwehr der Liga. Mit nun schon 14 Niederlagen, aber nur fünf Siegen und fünf Unentschieden sind die Aussichten von UFC TEAM Strommer Söding alles andere als positiv. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte UFC Söding die vierte Pleite am Stück.

Am nächsten Sonntag reist SV Bad Schwanberg zu SV TIBA Austria Dobl, zeitgleich empfängt UFC TEAM Strommer Söding TuS Groß St. Florian.

Stimme zum Spiel:

Jerko Grubisic, Trainer Bad Schwanberg:

"Die Mannschaft hat sich diesen Sieg verdient. Wir haben hart dafür gearbeitet. Elias Veit hat drei Tore gemacht, die habe ich nicht einmal noch bei Christiano Ronaldo gesehen. Der Sieg und die Höhe gehen in Ordnung."

Unterliga West: SV Bad Schwanberg – UFC TEAM Strommer Söding, 6:3 (3:2)

72 Elias Veit 6:3

71 Bastian Holzer 5:3

54 Elias Veit 5:2

52 Elias Veit 4:2

41 Kevin Waldbauer 3:2

39 Florian Kollmann 2:2

32 Kevin Waldbauer 2:1

11 Dominik Gollner 1:1

6 Michael Schuster 1:0

Aufstellungen:

Bad Schwanberg: Matic Struc - Fabian Neuhold (K), Matevz Struc - Michael Schuster, Marcus Prattes, Adel Hachoud, Semir Alija, Nik Mrsic, Zan Levacic - Elias Veit, Kevin Waldbauer

Ersatzspieler: Jernej Ferk, Christopher Townsley, Lukas Koch, Gal Podlesnik

UFC TEAM Strommer Söding: Albert Ferk - Florian Kollmann, Oskar Groß, Markus Leitner, Lukas Gartler, Armin Hodzic, Leon Pehmer - Christian Schmölzer, Alexander Zöhrer (K) - Dominik Thalhammer, Dominik Gollner

Ersatzspieler: David Dreier, Bastian Holzer, Sebastian Eisl, Michael Sabo, Dominik Kollmann, Phillip Thalhammer

by ReD

Foto: Richard Purgstaller

