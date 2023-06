SV Gleinstätten gewinnt 3:1, ist Meister und steigt auf!

Details Montag, 05. Juni 2023 18:32

In der Auswärtspartie gegen SV Gleinstätten ging 1. FC Leibnitz erfolglos mit 1:3 vom Platz. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Gleinstätten die Nase vorn. Das Hinspiel im Herbst war beim 1:1 zwischen den beiden Mannschaften ohne einen Sieger geblieben. Gleinstätten sichert sich den Titel und steigt auf.

Zur Halbzeit stand es 1:1 Unentschieden

Es war angerichtet für die Meisterfeier des Teams von Trainer Michael Herrmann. Nach diesen neunzig Minuten hat es auch perfekt geklappt mit dem Aufstieg.

Die Heimelf mit der ersten Torannäherung. Zagar-Knaz mit einem Schuss aus 25m, aber der Ball geht knapp am Kreuzeck vorbei. Gerd Zirngast, Ticker-Reporter

Los gingen die Tor-Festpiele nach zehn Minuten: der 1. FC Leibnitz geriet in Rückstand, als Domagoj Beslic das schnelle 1:0 für SVU Tondach Gleinstätten erzielte.

Beslic kann nach einem Lochpass alleine auf den Tormann der Gäste zu laufen, diesen lässt er im 1 gegen 1 keine Chance und lupft den Ball ins lange Eck. Gerd Zirngast, Ticker-Reporter

Das 1:1 von 1. FC Leibnitz stellte Jaka Bizjak sicher (34.). Ein Freistoß wurde butterweich in die Mitte gebracht, dort stand Bizjak komplett frei und kann aus fünf Metern per Kopf den Ball im Tor unterbringen. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Zwei Platzverweise im zweiten Durchgang und zwei Tore zum Titel

Tadej Zagar-Knez glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für SV Gleinstätten (56./64.). Zunächst wurde Domagoj Beslic im Strafraum zu Fall gebracht. Schiedsrichter Julian Schnur zeigte sofort auf den Punkt, Tadej Zagar-Knez verwandelte souverän und der Gastgeber führte mit 2:1.

Acht Minuten später traf er dann zum zweiten Mal und stellte den Endstand her.

Golob mit einer Flanke von der rechten Seite, Zagar-Knez kann die Flanke im 16er annehmen und ohne Gegenwehr ins Tor einschieben. Gerd Zirngast, Ticker-Reporter

Matej Mijoc erwies dem Spitzenreiter einen Bärendienst: Der bereits Gelb-vorbelastete Verteidiger kassierte die Ampelkarte (69.). Zehn Miuten vor dem Ende hatten die Gäste eine tolle Möglichkeit durch Jaka Bizjak, der den Ball jedoch aus kurzer Entfernung nicht im Kasten unterbringen konnte.

Mit der Gelb-Roten Karte für Mirza Malagic (87.) waren beide Teams für die letzten Minuten personell wieder pari. Am Schluss fuhr Gleinstätten gegen den 1. FC Leibnitz auf eigenem Platz einen 3:1-Sieg ein. Nach dem Spiel gab es direkt eine große Meisterfeier - in wenigen Wochen geht die Vorbereitung wieder los und dann wird man in der Oberliga starten - dies nach einer beeindruckenden Saison 2022/23.

So steht es um die beiden Teams

Mit beeindruckenden 61 Treffern stellt SVU Tondach Gleinstätten den besten Angriff der Unterliga West. Die Heimmannschaft weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 16 Erfolgen, sieben Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Man steht aktuell bei stolzen 55 Punkten, ist uneinholbar auf dem ersten Platz und spielt nächstes Jahr in der Oberliga.

Nach dieser Niederlage hält der 1. FC Leibnitz den dritten Platz in der Unterliga West.

Gleinstätten tritt zum am kommenden Samstag bei USV Kötz-Haus Hengsberg an, 1. FC Leibnitz empfängt am selben Tag FC G&P-Enegietechnik Ligist.

Unterliga West: SVU Tondach Gleinstätten – 1. FC Leibnitz, 3:1 (1:1)

64 Tadej Zagar-Knez 3:1

56 Tadej Zagar-Knez 2:1

34 Jaka Bizjak 1:1

10 Domagoj Beslic 1:0

Aufstellungen: SVU Tondach Gleinstätten: Patrick Haider - Luca Cuscito, Mislav Maruna, Matej Mijoc, Julian Lamprecht, Sebastian Zier (K) - Matic Golob, Jure Perger, Tadej Zagar-Knez, Martin Maloca - Domagoj Beslic



Ersatzspieler: Fabian Insupp, Adrijan Sac, Peter Puster, Jan-Peter Koch, Lukas Pichler, Benedikt Sackl



Trainer: Michael Herrmann

1. FC Leibnitz: Aldin Malagic - David Lonzaric, Mitja Resek, David Tomazic Seruga, Matthias Gottfried Labudik - Emanuel Wruss, Marko Huc, Mirza Malagic - Dominik Divjak, Jaka Bizjak, Kevin Pirker (K)



Ersatzspieler: Miha Kristovic, Philipp Hofmann, Moritz Bauer, Nino Pfeifer, Genild Deliu, David Scheucher



Trainer: Ewald Klampfer Bericht Florian Kober Foto SV Gleinstätten

