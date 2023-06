Nach 0:1: TUS St. Veit am Vogau überrollt UFC Söding

Details Samstag, 10. Juni 2023 22:36

Mit 1:5 verlor UFC TEAM Strommer Söding am vergangenen Samstag das letzte Saisonspiel deutlich gegen TUS MTD St. Veit am Vogau. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur TUS MTD St. Veit am Vogau heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Die Elf von Hans Bartl spielte groß auf und ließ dem Gegner keine Chance.

Söding ging in Führung

In der Anfangsphase roch es nach einer Überraschung in der Vulkanlandarena, denn Dominik Kollmann brachte den Gast in der 16. Spielminute in Führung. Der Treffer wirkte Wunder - jetzt wachten die Hausherren auf und übernahmen das Kommando am Platz. Jan Martin Adamer trug sich in der 36. Spielminute in die Torschützenliste ein. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Luka Salamun das 2:1 für TUS St. Veit am Vogau (41.). Die Gastgeber hatten zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Auch im zweiten Spielabschnitt ließen die Gastgeber keinen Zweifel aufkommen, wer der Herr im Hause war. Adamer schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (49.). In Minute 72 schwächten sich die Gäste noch zusätzlich, Markus Leitner sah die Gelb-Rote Karte und wurde vom Platz gestellt: Jetzt war der Braten gegessen und die Partie schien für UFC TEAM Strommer Söding gelaufen.

Jan-Martin Adamer markierte einen Doppelpack

In ruhiges Fahrwasser brachte die Bartl-Elf sich, indem man das 4:1 erzielte (80.). Dr. Jürgen Götz trug sich in die Torschützenliste ein. Gewissheit, dass der Sieger der Begegnung nur einer sein würde, gab es in der 85. Minute, als Florian Kollmann von UFC Söding mit der Ampelkarte des Platzes verwiesen wurde. Daniel Felsner besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für TUS St. Veit am Vogau (90.). Letztlich feierte St. Veit/Vogau gegen UFC TEAM Strommer Söding nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Wie schnitten die Teams ab?

TUS MTD St. Veit am Vogau beendet die Saison auf Platz neun – einer Position im tabellarischen Niemandsland. In der Offensive rief TUS St. Veit am Vogau in 26 Spielen nur eine mäßige Leistung ab. 47 Treffer sind eine ausbaufähige Bilanz. St. Veit/Vogau schnitt insgesamt mäßig ab. Sieben Siege und neun Remis stehen zehn Niederlagen gegenüber. Mit zwölf Punkten aus den letzten fünf Spielen machte TUS MTD St. Veit am Vogau deutlich, dass man in der kommenden Spielzeit weiter nach oben will. Die Transferpolitik verspricht zumindestens einiges.

Mit 73 Gegentreffern stellte UFC Söding die schlechteste Defensive der Liga. UFC TEAM Strommer Söding hat den Kopf noch einmal aus der Schlinge gezogen. Nach einer schwachen Saison stellt UFC Söding aber den Klassenerhalt sicher. Im Angriff von UFC TEAM Strommer Söding wehte in diesem Fußballjahr ein laues Lüftchen, was die lediglich 25 erzielten Treffer dokumentieren. Die Saisonbilanz von UFC Söding kommt dürftig daher, wie fünf Siege, fünf Remis und 16 Niederlagen nachhaltig belegen.

Stimme zum Spiel:

Johann Bartl, Trainer St. Veit:

"Mit diesem Sieg haben wir unseren treuen Fans einen würdigen Saisonabschluß geboten. Ich bin sehr stolz auf mein Team und mit dem Auftritt sehr zufrieden."

Unterliga West: TUS MTD St. Veit am Vogau – UFC TEAM Strommer Söding, 5:1 (2:1)

90 Daniel Felsner 5:1

80 Juergen Goetz 4:1

49 Jan Martin Adamer 3:1

41 Luka Salamun 2:1

36 Jan Martin Adamer 1:1

16 Dominik Kollmann 0:1

Startformationen:

TUS MTD St. Veit am Vogau: Zan Hrastnik - Miha Psajd, Jan Martin Adamer, Dr. Jürgen Götz, Filip Pocrnja, Stefan Krofitsch, Florian Röck, Dan Krajnc - Rok Horvat, Maximilian Ringert (K) - Luka Salamun

Ersatzspieler: Daniel Felsner, Leon Panikvar, Tobias Walter, Kevin Tivadar

UFC TEAM Strommer Söding: Albert Ferk - Florian Kollmann, Markus Leitner, Armin Hodzic - Wolfgang Walcher, Alexander Zöhrer (K), Phillip Thalhammer - Bastian Holzer, Dominik Thalhammer, Dominik Gollner, Dominik Kollmann

Ersatzspieler: David Dreier, Sebastian Eisl, Christian Barta, Robert Winterleitner, Leon Pehmer

