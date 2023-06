Favoritenschreck schlägt wieder zu: Ragnitz gewinnt bei Flavia Solva

Details Montag, 12. Juni 2023 08:22

Trotz eines satten tabellarischen Vorsprungs auf den Gast hatte Flavia Solva klar das Nachsehen und verlor mit 0:3. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich Ragnitz beugen mussten. Im Hinspiel waren die Karten noch anders verteilt, dort hatte die Begegnung beim 3:0 mit SV Flavia Solva seinen Sieger gefunden.

Der USV Ragnitz gewinnt auch gegen den SV Flavia Solva

Bei Flavia war ein wenig die Luft draußen

Bei stark bewölktem Himmel und leichtem Regen starteten die Favoriten aus Wagna gut in die Partie. Nach einem Querpass kam Aldin Aganovic (5.) knapp nicht dran und einen Kopfball von Ivan Grabovac konnte Anej Milic zum Korner abwehren, der aber schließlich nichts einbrachte. Je länger die Partie dauerte, desto schwerer taten sich die Hausherren - die Gäste standen defensiv sehr kompakt und verwehrten Flavia ein wenig den Zugriff aufs Spiel. In Minute 32 vollendete Matic Ficko einen Lichpass und brachte dem USV Ragnitz die 1:0-Führung. Zur Pause behielt Ragnitz die Nase knapp vorn.

Im zweiten Durchgang waren die Römer sehr bemüht, sie wollten sich unbedingt mit einem Heimsieg aus der Saison verabschieden. Trotz optischer Überlegenheit blieben Torchancen aber Mangelware. Effizienter agierten hingegen die Auswärtigen: Marko Ferk beseitigte mit seinen Toren (84./93.) die letzten Zweifel am Sieg von USV Ragnitz. Nach einem sehr schön zu Ende gespielten Konter traf er mit einem präzisen Schuss in die rechte Kreuzecke zum 2:0. Beim 3:0 versenkte er die Kugel mit einem wuchtigen Weitschuss im Gehäuse. Schlussendlich reklamierte Ragnitz einen Sieg in der Fremde für sich und wies Flavia Solva in die Schranken.

Flavia beendet die Saison auf Platz 3

SV Flavia Solva bewies in dieser Saison mit dem erreichten dritten Rang großes Potential. Für den Gang nach oben reichte es jedoch noch nicht. Der Gastgeber stellte in dieser Saison die beste Hintermannschaft der Unterliga West und kassierte lediglich 24 Gegentreffer. Für Flavia Solva lief in dieser Spielzeit nahezu alles nach Plan, wie die Statistik von 15 Siegen, sechs Remis und nur fünf Pleiten eindrucksvoll aufzeigt. SV Flavia Solva zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen.

Weder Fisch noch Fleisch: USV Ragnitz schließt das Fußballjahr auf Rang sieben ab. Die Offensive von Ragnitz wurde den eigenen Erwartungen nicht gerecht. Im Saisonverlauf kam USV Ragnitz auf gerade einmal 38 Tore. Was für Ragnitz bleibt, ist eine durchwachsene Saisonbilanz. Neun Siege und sieben Remis stehen zehn Pleiten gegenüber. USV Ragnitz verabschiedet sich mit einer souveränen Leistung in den letzten fünf Spielen, in denen man zehn Punkte einsammelte.

Stimmen zum Spiel:

Udo Kleindienst, Trainer Flavia:

"Nach so einer langen Siegesserie und aufgrund des Meistertitels von Gleinstätten in der vorletzten Runde, war die Luft bei uns leider draußen. Für mich ist es aber dennoch positiv, dass die Siegesserie jetzt zu Ende ging und nicht beim ersten Meisterschaftsspiel, denn in der kommenden Saison werden wir eine neue Serie starten."

Dr. Franz Tappler, Pressesprecher Ragnitz:

"Unser Team scheint nun – leider erst in der Endphase der Meisterschaft – einen derart gelungen Mix aus Defensive und kontrollierter Offensive gefunden zu haben, sodass die uns sicherlich unterschätzenden und höher eingestuften Teams immense Probleme bekommen hatten, wie auch nun unvermutete Niederlagen zur Kenntnis nehmen müssen. Das war ein Top-Teamleistung unserer Burschen. Es ist müßig, vergebenen Chancen nachzutrauern. Es ist so, wie es nun ist. Die Saison ist vorbei, das Ziel Klassenerhalt letztendlich souverän geschafft. Wir freuen uns auf eine nächste spannende Saison!"

Unterliga West: SV Flavia Solva – USV Ragnitz, 0:3 (0:1)

93 Marko Ferk 0:3

84 Marko Ferk 0:2

32 Matic Ficko 0:1

Startformationen:

Flavia Solva: Mathias Johs, Alexander Hesse, Matija Rozman, Aldin Aganovic, Ivan Grabovac, Nemanja Boljanovic, Fabian Pucher, Sandro Mally (K), Dominik Wurzinger, Niklas Deutschmann, Lukas Überbacher

Ersatzspieler: Marko Panikvar, Tim Vodeb, Leandro Rabensteiner, Nico Fuchs

USV glasmetall Temmel Ragnitz: Anej Milic - Kevin Toth, Marko Kramberger (K), David Masten, Primoz Jus, Klemen Lah - Mark Meznaric, Domen Lah, Matic Ficko - Denis Fras, Jan Elsnik

Ersatzspieler: Nino Mihelak, Dejan Korat, Marko Ferk, Nejc Vnuk, Blaz Roskaric

by René Dretnik

Fotos: Elisabeth Tappler (Galerie)

