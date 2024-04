SC Bad Gams beendet Sieglos-Serie und feiert einen Kantersieg gegen Söding

Details Samstag, 06. April 2024 14:48

Im spannungsgeladenen Duell der Unterliga West zwischen dem SC hagebau Wallner Bad Gams und dem UFC TEAM Strommer Söding behauptete sich Wallner Bad Gams souverän mit einem überzeugenden 4:0-Sieg.

Bad Gams ging schon nach drei Minuten in Führung

Die Heimmannschaft legte einen fulminanten Start hin und eröffnete bereits in der 3. Minute das Torfestival. Ein präzise getretener Eckball wurde volley von Mato Radat übernommen und im Netz versenkt, was den Fans frühzeitig Grund zum Jubeln gab.

In der 26. Minute erhöhten die Gastgeber ihren Vorsprung auf 2:0. Ein Freistoß von der Seite wurde von Andi Ehmann geschickt in den Strafraum gezirkelt, wo Simon Zirngast den Ball gekonnt mit dem Fuß ins Gehäuse brachte. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit setzten die Hausherren ihren dominanten Auftritt fort. In der 56. Minute fiel ein wahres Traumtor: Zan Sprincnik setzte sich am Flügel im eins-gegen-eins durch, spielte einen präzisen Pass in die Mitte, und Andi Ehmann verwertete diesen sehenswert in die rechte obere Ecke zum 3:0.

Andi Ehmann schoss ein Traumtor - Simon Zirngast draf zweimal

Jetzt wurden die Heimischen etwas nachlässiger und Söding kam zu einer vielversprechenden Möglichkeit. Doch Luis Moser parierte glänzend und hielt sein Tor sauber.

In der 67. Minute erzielte Bad Gams das 4:0. Ein Freistoß von der halbrechten Seite wurde von Simon Zirngast erfolgreich verwertet, der damit seinen zweiten Treffer des Tages markierte.

Mit einer beeindruckenden Leistung und einem überzeugenden Sieg behauptete sich der SC hagebau Wallner Bad Gams gegen UFC TEAM Strommer Söding und sicherte sich somit wichtige drei Punkte in der Unterliga West.

Am kommenden Freitag trifft SC Bad Gams auf SV Grapos Lannach, UFC TEAM Strommer Söding spielt am selben Tag gegen SV RB Pichler Bau Gralla.

Stimme zum Spiel:

Hannes Derler, Trainer Bad Gams:

"Die schnelle Führung hat uns gut getan. Söding ist eine bessere Mannschaft, als es die Tabelle zeigt.

Unterliga West: SC hagebau Wallner Bad Gams – UFC TEAM Strommer Söding, 4:0 (2:0)

67 Simon Zirngast 4:0

56 Andreas Ehmann 3:0

26 Simon Zirngast 2:0

3 Mato Radat 1:0

Aufstellungen:

SC hagebau Wallner Bad Gams: Luis Moser - Mathias Pronneg, Jonas Lamprecht, Mato Radat, Stijepan Radat - Miha Zajc, Zan Sprincnik, Maximilian Wagner, Andreas Ehmann (K), Mato Petrovic - Simon Zirngast



Ersatzspieler: Felix Steinbauer, Gabriel Lipp, Stefan Gaar, Lovro Madaric, Hannes Oswald, Daniel Schipfer



Trainer: Hannes Derler

UFC TEAM Strommer Söding: Albert Ferk, Ismail Wais, Sebastian Eisl, Jonas Herler, Christian Schmölzer, Markus Leitner (K), Dominik Kollmann, Josef Strommer, Alexander Zöhrer, Stefan Hiebl, Morteza Rasuli



Ersatzspieler: Christian Barta, Shirfan Hussain, Jakob Wölkart, Lukas Fraißler



Trainer: Philip Kager , BEd

by René Dretnik

Foto:

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.