Frühes Tor von Pocrnja reicht TUS St. Veit am Vogau zum Sieg

Details Montag, 08. April 2024 20:40

Die Sonne strahlte über dem Fußballplatz, als der TuS Groß St. Florian und der TUS MTD St. Veit am Vogau aufeinandertrafen. Die Erwartungen waren hoch, und die Fans fieberten einem spannenden Spiel entgegen. Doch niemand konnte ahnen, welche Kuriositäten und dramatischen Wendungen das Spiel bereithalten würde.

St. Veit mit dem frühen Treffer

Die Spannung lag förmlich in der Luft, als der TuS Groß St. Florian und der TUS MTD St. Veit am Vogau aufeinandertrafen, und das Spiel begann gleich mit einem Paukenschlag! In der 9. Minute sprintete Valentin Temmel von Groß Sankt Florian alleine auf das Tor zu, doch der Torhüter erwies sich als hartnäckiger Widersacher und vereitelte die Chance.

Doch nur zwei Minuten später fiel das erste Tor des Spiels! Ein Freistoß von der rechten Seite, eine präzise Flanke von Kristl, und dann der entscheidende Kopfball von Pocrnja – Tor für den TUS MTD St. Veit am Vogau!

Daraufhin bestimmten die Gäste das Spielgeschehen, angeführt von Zündel im Mittelfeld, der richtig aufdrehte! Hackinger hatte eine vielversprechende Chance, doch der Groß St. Florian-Torhüter Hagjija parierte großartig. Gegen Ende der ersten Halbzeit fanden jedoch die Gastgeber wieder ihren Rhythmus. Stanzer wurde zweimal zu Unrecht wegen Abseits zurückgepfiffen, und auch Florian hatte Glück, als Hackinger in aussichtsreicher Position zurückgepfiffen wurde!

Kurz vor der Pause hatte Stanzer mit einem wuchtigen Volleyschuss noch eine weitere Möglichkeit, doch das Spiel blieb vorerst beim 0:1.

Guter Auftritt der Florianer im zweiten Durchgang

In der zweiten Halbzeit legten die Hausherren einen furiosen Start hin. Galli Christopher überlief kurz nach Wiederbeginn den Torwart, doch ein St. Veiter Spieler konnte den Ball gerade noch von der Linie kratzen. St. Veit hatte zwar mehr Ballbesitz, aber außer einem Schuss von Zündel, der mittig über das Tor flog, konnten sie keine weiteren gefährlichen Chancen herausspielen.

Die Heimmannschaft kämpfte bis zur letzten Minute und hatte noch 3-4 Topchancen, aber leider wollte der Ball einfach nicht ins Netz. Ein Unentschieden wäre absolut verdient gewesen, doch am Ende behielt der TUS MTD St. Veit am Vogau knapp die Oberhand. Trotzdem, ein Spiel voller Spannung, Dramatik und verpasster Möglichkeiten, das die Fans noch lange in Erinnerung behalten werden!

Am kommenden Samstag tritt TuS Groß St. Florian bei SV Bad Schwanberg an, während TUS St. Veit am Vogau einen Tag später USV Kötz-Haus Hengsberg empfängt.

Stimmen zum Spiel:

Dominik Haring, Trainer Groß St. Florian:

"Leider wurde heute die spielerisch beste Leistung in der Rückrunde von uns nicht belohnt. Gegen die, meiner Meinung nach, qualitativ beste Mannschaft in der Unterliga West, haben wir unglaublich dagegen gehalten und leider eine Vielzahl der hochkarätigen Torchancen ausgelassen. Ich kann meiner Mannschaft absolut nichts vorwerfen und gratuliere den äußerst fairen und respektvollen Gegner aus Sankt Veit zum Sieg!"

Filip Pocrnja, Torschütze St. Veit:

"Am Anfang waren wir besser und hatten gute Chancen bis zum Tor. Nach dem Tor war ein bisschen Leerlauf im Spiel.

Beiden Mannschaften hat man die Hitze angemerkt. Am Ende hatten die Florianer noch zwei gute Möglichkeiten, konnten diese aber konnten sie in verwerten. Wir haben trotzdem verdient gewonnen, weil wir mehr für das Spiel getan haben.

Gratulation an die Mannschaft."



Unterliga West: TuS Groß St. Florian – TUS MTD St. Veit am Vogau, 0:1 (0:1)

11 Filip Pocrnja 0:1

Aufstellungen:

Groß St. Florian: Avdyl Hagjija - Raphael Flechl, Markus Eckhard, Simon Braunsar (K), Christopher Galli, Lovro Sincek - Valentin Missethan, Alexander Muster, Moritz Bauer - Sebastian Stanzer, Valentin Temmel



Ersatzspieler: Pascal Temmel, Florian Thomann, David Aldrian, Paul Pelzmann, Dorian Zmugg, Sebastian Harald Willburg



Trainer: Dominik Haring

TUS MTD St. Veit am Vogau: Oliver-Kevin Neuhold - Filip Pocrnja, Jürgen Götz (K), Stefan Krofitsch - Thomas Zündel, Rok Horvat, Val Kmetic, Anze Jeric, Jan Kristl - Jan Martin Adamer, Dominik Hackinger



Ersatzspieler: Zan Hrastnik, Kevin Tivadar, Angel Manuel Cano Arias, Markus Hüttler, Manuel Kargl, Florian Röck



Trainer: Ing. Johann Bartl

by René Dretnik

Foto: Christian Fauland

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.