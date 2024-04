Die Hoffnung stirbt zuletzt: UFC Söding beendet Sieglos-Serie

Details Freitag, 12. April 2024 21:35

Nach einer enttäuschenden Serie von fünf Niederlagen im Frühjahr gelang dem UFC Team Strommer Söding ein überraschender Sieg gegen den SV RB Pichler Bau Gralla mit einem Endstand von 2:1.

Söding war klar besser

Schon in der ersten Halbzeit zeigte Söding eine beeindruckende Leistung mit zwei vielversprechenden Chancen, doch der Keeper von Gralla, Adilovic, brillierte mit unglaublichen Paraden und hielt sein Team im Spiel. Söding dominierte das Geschehen und ließ Gralla kaum Möglichkeiten.

Nach dem Seitenwechsel startete Söding stark und erarbeitete sich zahlreiche Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Der Durchbruch gelang in der 60. Minute durch einen präzisen Angriff über die rechte Seite, gefolgt von einer Flanke auf die zweite Stange, wo Mak Karabegovic das Tor erzielte und den Knoten zum Platzen brachte.

Der Treffer von Karabegovic eröffnete den Södinger Sieg

Söding blieb dran und erhöhte nur vier Minuten später auf 2:0, als Stefan Hiebl einen Eckball souverän verwandelte. Doch Gralla gab nicht auf und kam in der 87. Minute durch einen Ball aus dem Halbfeld zum Anschlusstreffer, als Lukas Robier am zweiten Pfosten lauerte und einschob.

Die Schlussphase war hitzig, geprägt von intensivem Kampf, aber Söding brachte die Führung über die Zeit und sicherte sich somit einen wichtigen Sieg.

Am kommenden Samstag tritt UFC TEAM Strommer Söding bei der Reserve von USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. an, während Gralla einen Tag zuvor SV Grapos Lannach empfängt.

Stimme zum Spiel:

Philip Kager, Trainer Söding:

"Im Winter die Mannschaft übernehmen, viele Stellschrauben gedreht. Vorallem das Selbstvertrauen musste aufgepäppelt werden. Wir waren in der Vorbereitung gut, auch in den letzten fünf Partien immer ebenbürtig. Gegen Gralla haben wir endlich dass auch umgesetzt, was wir im Training praktizieren und auch wirklich gut machen."

Unterliga West: UFC TEAM Strommer Söding – SV RB Pichler Bau Gralla, 2:1 (0:0)

87 Lukas Andreas Robier 2:1

64 Stefan Hiebl 2:0

60 Mak Karabegovic 1:0

Aufstellungen:

UFC TEAM Strommer Söding: Albert Ferk, Rinor Svishta, Oskar Groß, Shirfan Hussain, Markus Leitner (K), Jawad Rezai, Dominik Kollmann, Alexander Zöhrer, Mak Karabegovic, Stefan Hiebl, Florian Kollmann



Ersatzspieler: David Dreier, Morteza Rasuli, Christian Schmölzer, Jakob Wölkart, Lukas Fraißler, Sebastian Eisl



Trainer: Philip Kager , BEd

SV RB Pichler Bau Gralla: Adnan Adilovic - Niko Klaric-Guner, Marijan Mestrovic, Felix Heinz Haring, Jan Ljubec - Christian Ladinig, Lukas Walter, Gian-Carlo Feiertag (K), Thomas Tauss, Tobias Urdl, Paul Pechmann -



Ersatzspieler: Miha Zagorsak, Patrick Brückler, Lukas Andreas Robier



Trainer: Heinz Thonhofer

by René Dretnik

Foto: UFC Söding

