Klare Angelegenheit: Hengsberg gewinnt gegen Groß St. Florian

USV Kötz-Haus Hengsberg setzte sich standesgemäß gegen TuS Groß St. Florian mit 3:0 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen USV Hengsberg kassierte Groß St. Florian eine deutliche Niederlage.

Ein souveräner Heimsieg des USV Hengsberg

Guter Start beider Teams

Beide Mannschaften starteten wie die Feuerwehr. Zuerst ließen die Gastgeber zwei Top-Möglichkeiten (René Mihelic und Michael Wallner) aus, danach rettete Hengsberg-Keeper Luka Janzekovic zweimal mit einer Glanztat. In Minute 18 trafen die Gäste nur die Stange - im Gegenzug markierte Kapitän Dominic Pürcher das 1:0 für die Heimischen

Die Auswärtigen gaben sich aber nicht auf - Sebastian Stanzer vergab in der 34. Minute eine ganz dicke Möglichkeit. Wiederum im Gegenangriff köpfte Lukas Kleier nach einem Eckball nur an die Latte. Nur eine Minute später bediente Stefan Sackl seinen Kollegen Wallner mustergültig und der Stürmer erhöte auf 2:0 (35.) Mit der Führung für USV Kötz-Haus Hengsberg ging es in die Halbzeitpause.

Michael Wallner traf einmal und vergab einen Elfmeter

Unmittelbar nach dem Wiederbeginn leisteten sich die Hausherren den Luxus und vergaben in Person von Wallner einen Strafstoß. Die Florianer warfen weiterhin alles nach vorne - die Kiste war aber wie vernagelt - der Ball wollte nicht ins Tor. Schließlich war es Sackl, der kurz vor Ultimo den Torhüter ausspielte und das Leder ohne Bedrängnis zum 3:0 über die Linie schieben.

Gegen Ende der Begegnung ging es noch einmal heiß her, als Trainer Dominik Haring von Groß St. Florian mit der Roten Karte vorzeitig in die Kabine geschickt wurde (86.). Letztlich fuhr USV Hengsberg einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war. Mit diesem Dreier dürfen die Hengsberger weiterhin von höheren Gefilden träumen.

Am kommenden Freitag tritt USV Hengsberg bei SV Bad Schwanberg an, während Groß St. Florian einen Tag später FC HG Haustechnik Ligist I empfängt.

Stimmen zum Spiel:

Dominic Pürcher, Kapitän Hengsberg:

"Es war ein sehr gutes Spiel für uns. In den ersten zwei Minuten hatten wir großes Glück, unser Torhüter hat uns wieder einmal im Spiel gehalten. Nach der 1:0 Führung waren wir überlegen und haben die drei Punkte souverän über die Distanz gebracht. Der Gegner hätte sich auch ein Tor verdient gehabt."

Unterliga West: USV Kötz-Haus Hengsberg – TuS Groß St. Florian, 3:0 (2:0)

85 Stefan Sackl 3:0

35 Michael Wallner 2:0

19 Michael Wallner 1:0

Aufstellungen: USV Kötz-Haus Hengsberg: Luka Janzekovic - Dominic Pürcher (K), Lukas Kleier, Philipp Seiser, Nikolas Gruber - Dominik Prettenthaler, Stefan Sackl, Rene Mihelic, Markus Gsellmann, Marco Krammer - Michael Wallner



Ersatzspieler: Marcel Martschinko, Patrick Petrac, Michael Distlinger, Zan Nikolic, Christoph Marchl, Mario Kreimer



Trainer: Franz Almer

Groß St. Florian: Avdyl Hagjija - Raphael Flechl, Markus Eckhard, Simon Braunsar (K), Lovro Sincek, Patrick Pauritsch - Alexander Muster, Moritz Bauer - Florian Thomann, Sebastian Stanzer, Valentin Temmel



Ersatzspieler: Pascal Temmel, Christopher Galli, David Aldrian, Paul Pelzmann, Dorian Zmugg, Sebastian Harald Willburg



Trainer: Dominik Haring by René Dretnik Foto: Christian Fauland

