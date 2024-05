Effiziente Florianer sichern sich Auswärtssieg und Flo Thomann trifft wieder für Bad Gams

Details Samstag, 04. Mai 2024 23:02

Im spannenden Aufeinandertreffen zwischen dem SC hagebau Wallner Bad Gams und TuS Groß St. Florian zeigten die Gäste eine überlegene Leistung und setzten sich mit einem 3:1 Sieg durch. Das Spiel, welches mit hohen Erwartungen gestartet wurde, bot den Fans einige Höhepunkte und zeigte, dass Effizienz vor dem Tor entscheidend ist.

Die Florianer machen wichtige Punkte gegen den Abstieg

Ein starker Beginn und eine dominante erste Halbzeit

Der Anpfiff zum Spiel erfolgte pünktlich, und beide Teams zeigten von Beginn an Engagement. Die Gäste aus Groß St. Florian erwischten jedoch den besseren Start und konnten bereits in der 3. Minute durch Sebastian Stanzer in Führung gehen. Dieses frühe Tor gab den Florianern sichtlich Selbstvertrauen, und sie kontrollierten daraufhin das Spielgeschehen. Trotz einiger Bemühungen seitens Bad Gams, ins Spiel zu finden, zeigten sich die Gäste effektiver. In der 16. Minute baute Valentin Temmel die Führung mit einem präzisen Treffer zum 0:2 aus, was die Überlegenheit der Florianer in der ersten Halbzeit unterstrich. Bad Gams bemühte sich um Anschluss, konnte aber die wenigen Chancen nicht nutzen, sodass es mit einem 0:2 Rückstand in die Pause ging.

Spannung bis zum Schlusspfiff

Die zweite Halbzeit begann mit Druck von Groß St. Florian, die weiterhin auf ein weiteres Tor drängten. Ihre Bemühungen wurden in der 60. Minute belohnt, als Simon Braunsar das 0:3 erzielte und somit das Spiel scheinbar entschied. Bad Gams, nun deutlich unter Druck, fand jedoch zurück ins Spiel und dominierte die letzten zehn Minuten. In der 81. Minute traf Florian Thomann - der sich ja als Goalgetter für Bad Gams in den Vereinschroniken einen fixen Platz erspielt hat - nach langer Zeit wieder einmal für Bad Gams. Eigentlich nichts schlimmes, wenn er nicht das Trikot der Florianer tragen würde. Er fälschte nämlich einen Freistoß so unglücklich ab, dass er sich ins eigene Tor verirrte und verhalf somit seinem Ex-Klub zum Ehrentreffer. Die Statistiker unter den 300 Besuchern jubelten - dies war sein 58. Tor für den SC Hagebau Wallner Bad Gams.

57 Treffer hat Flo Thomann für Bad Gams erzielt - bei diesem Spiel kam einer dazu

Das Spiel endete mit einem verdienten Sieg für Groß St. Florian, die insbesondere durch ihre Effizienz im Abschluss und eine starke Defensive überzeugten. Bad Gams hingegen zeigte Moral und kämpfte bis zum Schluss, konnte aber die entscheidenden Momente nicht für sich nutzen. Mit diesem Ergebnis nehmen die Gäste wichtige Punkte mit nach Hause und setzen ein deutliches Zeichen im Kampf um die Tabellenspitze.

Stimme zum Spiel:

Dominik Haring, Trainer Groß St. Florian:

"Die über 90 Minuten viel bessere Mannschaft hat das Spiel gewonnen. Meine Mannschaft hat den Matchplan perfekt umgesetzt. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung meiner Jungs. Das waren drei sehr wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg."

Unterliga West: Bad Gams : Groß St. Florian - 1:3 (0:2)

81 Eigentor durch Florian Thomann 1:3

60 Simon Braunsar 0:3

16 Valentin Temmel 0:2

3 Sebastian Stanzer 0:1

by René Dretnik

Foto: TUS Groß St. Florian

