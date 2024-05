Nächster Schritt zum Meistertitel - 1. FC Leibnitz triumphiert mit 4:1 gegen USV Allerheiligen/W. II

Details Sonntag, 05. Mai 2024 20:51

In einem fesselnden Spiel, das am Samstagabend stattfand, setzte sich der 1. FC Leibnitz mit einem klaren 4:1 gegen die Heimmannschaft USV Allerheiligen/W. II durch. Trotz eines späten Tores von USV Allerheiligen/W. II dominierte 1. FC Leibnitz das Spiel von Anfang an und sicherte sich verdient die drei Punkte.

Erste Halbzeit: 1. FC Leibnitz legt vor

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei beide Mannschaften den Sieg anstrebten. Doch es war der 1. FC Leibnitz, der die erste große Chance des Spiels nutzte. In der 29. Minute zimmert Mirza Malagic einen Freistoß neben der Mauer vorbei und traf genau ins Kreuzeck, was den Gästen einen frühen Vorsprung verschaffte. USV Allerheiligen/W. II bemühte sich um eine Antwort, doch ihre Angriffe wurden von der straffen Verteidigung von 1. FC Leibnitz abgewehrt. Kurz vor der Halbzeit, in der 38. Minute, verdoppelte Dominik Divjak die Führung für die Gäste mit einem präzisen Schuss aus kurzer Distanz - der Assist stammte von Klemen Bolha, was den Halbzeitstand auf 0:2 setzte.

Die zweite Halbzeit: 1. FC Leibnitz baut die Führung aus

Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte USV Allerheiligen/W. II den Druck, in der Hoffnung, das Blatt zu wenden. Doch der Tabellenführer bewies seine Effizienz vor dem Tor. Emil Novi wurde zum Star des Abends, indem er in der 53. Minute das dritte Tor für sein Team erzielte und nur 15 Minuten später, in der 68. Minute, den Vorsprung auf 0:4 ausbaute. Trotz des deutlichen Rückstands gab USV Allerheiligen/W. II nicht auf und kämpfte tapfer weiter.

In der 89. Minute erzielte Jan Erik Grillitsch das Ehrentor für USV Allerheiligen/W. II, was den Spielstand auf 1:4 brachte. Nach einem ungeschickten Foul der Leibnitzer entschied der Unparteiische zurecht auf Elfmeter - dieser Strafstoß brachte den Ehrentreffer. Dieses Tor gab der Heimmannschaft einen späten Motivationsschub, doch es war zu wenig, um das Spiel zu drehen. Als das Spiel in der 90. Minute zu Ende ging, stand es fest, dass der 1. FC Leibnitz mit einem beeindruckenden 4:1-Sieg nach Hause gehen würde.

Der Sieg von 1. FC Leibnitz zeigte ihre Überlegenheit auf dem Feld und ihre Fähigkeit, Chancen effektiv zu nutzen. USV Allerheiligen/W. II, obwohl sie in der Schlussphase ein Tor erzielten, konnte die Dominanz von 1. FC Leibnitz nicht überwinden. Mit diesem Ergebnis sichert sich 1. FC Leibnitz wichtige Punkte und setzt ein starkes Zeichen in der laufenden Saison.

Stimme zum Spiel:

Ewald Klampfer, Trainer Leibnitz:

"Wir sind gleich gut ins Spiel gekommen, waren von Beginn sehr dominant. Wir konnten mit einer gesicherten 2:0 Führung in die Pause und dadurch den einen oder anderen Spieler schonen. Das hat auch einmal gut getan."

Unterliga West: USV Allerheiligen/W. II : 1. FC Leibnitz - 1:4 (0:2)

89 Jan Erik Grillitsch 1:4

68 Emil Novi 0:4

53 Emil Novi 0:3

38 Dominik Divjak 0:2

29 Mirza Malagic 0:1

by René Dretnik

Foto: Christian Fauland

