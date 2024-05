Marko Ferk entscheidet das Duell: USV Ragnitz ringt SV Lannach nieder

Details Montag, 13. Mai 2024 20:13

Das Spiel zwischen dem SV Lannach und dem USV Glasmetall Temmel Ragnitz endete mit einem knappen 0:1-Sieg für Ragnitz. Unter der Leitung des neuen Trainers Willi Ömer, der ohne seinen Bruder als Co-Trainer auskommen musste - er befand sich auf Urlaub - trat Ragnitz gegen die von Sturm-Legende Hannes Reinmayr betreuten Lannacher an.

Ein früher Start und ein entscheidender Treffer

Die Gäste zeigten von Beginn an großen Einsatz und kämpften sich immer wieder bis in den Sechzehner der Hausherren vor. Doch dort fanden sie oft keinen erfolgreichen Abschluss. Auch die Hausherren konnte sich nicht als besonders durchschlagskräftig erweisen, was auf ein torloses Remis hinzudeuten schien.

Doch in der 35. Minute war es dann Marko Ferk, der für Ragnitz das entscheidende Tor erzielte. Nach einem Zuspiel von Goran Proykov gelang dem Ragnitzer Goalgetter ein präziser Schuss, der über das unebene Spielfeld hinweg genau in die rechte untere Ecke des Tores hoppelte.

Wenig Torchancen im Spiel

In der zweiten Halbzeit erhöhten die Hausherren den Druck, konnten aber keine effektiven Torchancen herausspielen. Die Ragnitzer Abwehr stand kompakt und souverän, und auch die gelegentlichen Konter der Gäste brachten keine weiteren Tore ein.

So blieb es bis zum Schlusspfiff beim knappen 0:1-Sieg für Ragnitz, der ihnen drei wichtige Punkte einbrachte. Coach Ömer konnte sich über den zweiten Sieg im zweiten Spiel freuen und seine Mannschaft auf einem guten Weg sehen.

Dieses Endergebnis ist ein deutlicher Hinweis auf die Ausgeglichenheit in der Unterliga West, wo jeder Spieltag Überraschungen bereithalten kann. Für den USV Ragnitz bedeutet dieser Auswärtssieg wichtige Punkte im Kampf um eine gute Platzierung in der Liga, während der SV Lannach aus diesem engen Match lernen und sich auf die kommenden Aufgaben vorbereiten muss.

Stimme zum Spiel:

Dr. Franz Tappler, Schriftführer Ragnitz:

"Unser Team kam heute eigentlich nie wirklich in Gefahr, ein Törchen zu schlucken. Der eine Treffer von Marko Ferk entschied, somit basta. Immerhin haben wir dem Gegner ja nicht verboten, ebenfalls einen Treffer zu erzielen. Doch das wäre zumindest heute wohl ein wahres Wunder gewesen!"

Unterliga West: SV Lannach : Ragnitz - 0:1 (0:1)

35 Marko Ferk 0:1

Fotos: Elisabeth Tappler

