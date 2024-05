Souveräner Triumph: SV Bad Schwanberg dominiert UFC Söding mit 6:1

Details Freitag, 17. Mai 2024 21:22

In einer beeindruckenden Vorstellung setzte sich der SV Bad Schwanberg auswärts mit 6:1 gegen den UFC Söding durch. Das Spiel, das in der 23. Runde der Unterliga West (STMK) stattfand, zeigte von Beginn an die Überlegenheit der Gäste, die eine Antwort auf ihre jüngste Niederlage suchten und fanden. Die Gastgeber hingegen konnten nicht an ihre Leistungen der vergangenen Spiele anknüpfen und mussten eine schwere Niederlage hinnehmen.

Frühe Führung und kontrolliertes Spiel der Gäste

Die Partie begann dynamisch mit frühen Chancen auf beiden Seiten. UFC Söding startete enthusiastisch und erzeugte in der 1. Minute eine gute Gelegenheit durch Rinor Svishta, dessen Flanke jedoch keinen Abnehmer fand. Doch es waren die Gäste aus Bad Schwanberg, die früh ihre Absichten klarmachten. In der 14. Minute erzielte Elias Veit nach einer geschickten Vorarbeit von Lukas Koch das 0:1, indem er den Ball mit einem spektakulären Schuss im Tor versenkte. Nur elf Minuten später verdoppelte Lukas Koch selbst die Führung, indem er eine Hereingabe von Jonathan Pansi kaltblütig verwertete.

Die Gastgeber antworteten in der 28. Minute durch ein Traumtor von Jakob Wölkart, der den Ball von 25 Metern ins Netz zirkelte und kurzzeitig Hoffnung in die Reihen der Heimmannschaft brachte. Doch die Freude währte nicht lange, denn Christian Prattes-Kluge stellte mit einem Kopfball nach einer präzisen Flanke von Adel Hachhoud den alten Abstand wieder her und markierte das 1:3 in der 32. Minute.

SV Bad Schwanberg dominiert weiter

Nach der Pause zeigte sich Bad Schwanberg weiterhin dominant und kam druckvoll aus der Kabine. Luka Asanin erhöhte in der 59. Minute auf 1:4, nachdem er in einem Gestocher im Strafraum den Überblick behielt und den Ball über die Linie drückte. Die Södinger versuchten zu antworten, doch ihre Bemühungen blieben weitgehend ungefährlich. Fabian Neuhold erweiterte den Vorsprung in der 81. Minute auf 1:5, nachdem der Torhüter der Heimmannschaft einen Freistoß von Elias Veit nicht festhalten konnte.

Den Schlusspunkt setzte Matevz Struc in der 89. Minute. Nach einem präzisen Eckball von Jakov Roguljic köpfte er zum 1:6-Endstand ein. Diese letzte Aktion unterstrich die Überlegenheit der Schwanberger, die das Spiel souverän kontrollierten und verdient mit einem großen Sieg abschlossen.

Das Spiel endete mit einem beeindruckenden 6:1 für die Gäste, die ihre Qualität über die gesamte Spielzeit demonstrierten und wichtige Punkte in der laufenden Saison der Unterliga West sicherten. Für UFC Söding war es ein Tag zum Vergessen, an dem wenig zusammenlief und die Mannschaft sich den strategisch gut eingestellten und effizient agierenden Gästen geschlagen geben musste.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Phillip Gedl erstellt.

