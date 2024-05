Söding-Obmann Raudner nach der Klatsche gegen Bad Schwanberg: "Wir waren in den Zweikämpfen zu lasch!"

Details Freitag, 17. Mai 2024 21:22

Der SV Bad Schwanberg ließ gegen den UFC Söding nichts anbrennen und sorgte für ein Ergebnis wie bei einem Tennismatch (Spielbericht). Die Gastgeber hatten diesmal vergessen ihre Hausaufgaben zu machen, waren zu fehlerhaft im Abschluss und zu inkonsequent in den Zweikämpfen. In der Schule hätte es für so eine Darbietung ein glattes Nicht Genügend gegeben - das Ergebnis ist aber trotzdem zu hoch ausgefallen. Wir haben die Stimmen zum Spiel.

Statements:

Marcel Raudner, Obmann Söding:

"Wir waren zu lasch in den Zweikämpfen, haben keine zweiten Bälle gehabt und die Chancen nicht verwertet. Deshalb war Bad Schwanberg der verdiente Sieger, auch wenn das Ergebnis zu hoch ausgefallen ist. Der Fokus liegt auf der nächsten Woche, wir wollen den Abstand verringern und dann in den nächsten Runden in den direkten Duellen voll punkten."

Egon Meixner, sportlicher Leiter Bad Schwanberg:

"Wie das Ergebnis zeigt, war es eine klare Sache. Söding hat bis zum Schluss sehr brav gekämpft, trotzdem waren die Gegner heute nicht in der Lage dem Sportverein Bad Schwanberg gefährlich zu werden."

by René Dretnik

Archiv-Foto: SV Bad Schwanberg

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.