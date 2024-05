Spitzenspiel geht an Wies: Fasvald-Elf erkämpft sich knappen Sieg gegen TUS St. Veit am Vogau

Details Samstag, 18. Mai 2024 00:46

In einem spannungsgeladenen Match der Unterliga West konnte sich der USV Wies mit einem 2:1 gegen TUS St. Veit am Vogau durchsetzen. Die Partie, die in der 23. Runde stattfand, bot den Zuschauern ein Wechselbad der Emotionen, wobei die Gastgeber den Platz als verdiente Sieger verließen und sich den dritten Tabellenplatz zurückeroberten.

Früher Rückstand und kämpferische Antwort

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für die Gastmannschaft. Bereits in der 5. Minute gelang Jan Martin Adamer von TUS St. Veit am Vogau der Führungstreffer zum 0:1. Eine präzise Hereingabe von der linken Seite verwandelte er gekonnt im langen Eck, was die Heimmannschaft USV Wies sichtlich unter Druck setzte. Trotz des frühen Rückstands zeigten sich die Spieler von Wies nicht geschockt und suchten sofort nach einer Antwort. Sie erarbeiteten sich mehrere gute Chancen, darunter ein Kopfball von Bezjak, der in der 25. Minute nur knapp von einem großartigen Reflex des gegnerischen Torwarts gestoppt wurde.

Die Hartnäckigkeit zahlte sich schließlich in der 44. Minute aus, als Daniel Freigassner nach einem Eckball per Kopf den verdienten Ausgleich erzielte. Das Spiel wurde zunehmend intensiver, und die Spannung stieg auf beiden Seiten.

Spannende Schlussphase mit glücklichem Ende für Wies

Nach der Pause drängten beide Teams auf die Führung. TUS St. Veit am Vogau war durch schnelle Gegenstöße gefährlich, jedoch fanden sie ihren Meister in der Verteidigung von Wies, die konsequent jeden Angriff abwehrte. Die Spielintensität wurde durch eine rote Karte gegen Thomas Freigassner von USV Wies in der 34. Minute noch weiter angeheizt, als er knapp außerhalb des Strafraums wegen einer Notbremse vom Platz gestellt wurde. Trotz Unterzahl schaffte es Wies, das Spiel offen zu gestalten.

Die Schlüsselmomente des Spiels kamen spät. Simon Klug, der erst in der 49. Minute eingewechselt wurde, erwies sich als Matchwinner für Wies. In der 90. Minute nutzte er einen brillanten Lochpass, um den Ball zum entscheidenden 2:1 ins Netz zu schieben. Der Jubel bei den Fans von Wies kannte keine Grenzen, als der Schiedsrichter das Spiel kurz darauf abpfiff. TUS St. Veit am Vogau drückte bis zum Schluss auf den Ausgleich, konnte jedoch die solide Abwehr der Wieser nicht überwinden.

USV Wies zeigte eine beeindruckende Moral und Teamgeist, besonders nach dem frühen Rückstand und der roten Karte. Mit diesem Sieg sicherten sie sich wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze der Liga. Der späte Treffer von Klug wird sicherlich als einer der entscheidenden Momente dieser Saison in Erinnerung bleiben.

Stimme zum Spiel:

Domen Fasvald, Trainer Wies:

"Es war das erwartet schwere Spiel, Dritter gegen Vierter. Wir konnten unseren Matchplan besser umsetzen und haben verdient gewonnen. Gratulation an meine Mannschaft ich bin sehr stolz auf sie!"

Unterliga West: USV Wies : St. Veit/Vogau - 2:1 (1:1)

90 Simon Klug 2:1

44 Daniel Freigassner 1:1

5 Jan Martin Adamer 0:1

by René Dretnik

Fotos: Die Karrierebegleiter (DKB)

