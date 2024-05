Klarer Derbysieg gegen Ragnitz - 1. FC Leibnitz dominiert und marschiert weiter in Richtung Oberliga

Details Montag, 20. Mai 2024 12:46

Der USV Glasmetall Temmel Ragnitz kämpfte zwar tapfer, war aber dem dominierenden Tabellenführer 1. FC Leibnitz klar und in allen Belangen unterlegen. Ohne Torhüter Anej Milic hätten die Hausherren mit hoher Sicherheit eine noch höhere Niederlage hinnehmen müssen. Die Elf von Trainer Ewald Klampfer liegt nun drei Runden vor Ende mit sieben Punkten Vorsprung auf dem ersten Platz und hat es am kommenden Wochenende selbst in der Hand, sich zum Meister zu krönen.

Der 1. FC Leibnitz bejubelt einen ungefährdeten Derbysieg gegen den USV Ragnitz

Früher Vorsprung und dominante erste Halbzeit

Die Ragnitzer starteten mit viel Energie in das Spiel, und schon in der 1. Minute hätte Marko Ferk beinahe getroffen. Sein Schuss wurde jedoch vom Gästetormann Miha Kristovic aus kurzer Distanz stark pariert. Danach übernahmen die Gäste die Kontrolle und gingen durch ein Kopfballtor von Klemen Bolha nach einem Freistoß in Führung. Trotz verbissenem Kampf waren die Ragnitzer chancenlos. Die Gäste hätten kurz vor der Pause den Vorsprung ausbauen können - ein Schuss landete aber nur am Pfosten. So ging es mit dem knappen 0:1 Vorsprung für den Tabellenführer in die Halbzeitpause.

Wunderschöner Torschuss von Leibnitz, Tormann von Ragnitz hält aber gut. Legat, Ticker-Reporter

Auch in der zweiten Halbzeit dominierten die Gäste das Spiel und ließen den Hausherren nur gelegentliche Konterchancen. Das 0:2 fiel, als ein bedrängter Verteidiger eine Flanke von rechts verfehlte und Dominik Glavina den Ball in den 67. Minute per Kopf ins Tor beförderte. Leibnitz zeigte jetzt Einbahnstraßenfussball - es ging nur mehr in eine Richtung - mit vollem Schwung aufs Tor der Gastgeber. Ragnitz-Keeper Anej Milic musste sich gehörig ins Zeug legen und konnte seinem Team einige Male vor einem Treffer bewahren. Die Ragnitzer hatten in dieser Phase auch noch etwas Glück - nach einem Leibnitz Eckball touchierte ein Kopfball nur die Querlatte.

Marcel Musger freut sich über sein Traumtor

Leibnitz baut Führung aus und sichert den Sieg

Trotz spielerischer und auch chancenmäßiger Überlegenheit der Gäste, kam Ragnitz in der Schussphase doch noch zu einer Möglichkeit. Bei einer Kopfballchance von Primoz Jus musste sich Leibnitz-Keeper Miha Kristovic gehörig strecken - konnte ihn aber klären. Kurz vor Schluss sorgte Marcel Musger mit einem unhaltbaren Schuss in die linke obere Ecke endgültig für klare Verhältnisse. Die letzten Minuten des Spiels verstrichen ohne weitere nennenswerte Aktionen, und nach drei Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, wodurch Leibnitz einen souveränen und verdienten 3:0-Auswärtssieg feiern konnte. Dem Tabellenführer fehlen jetzt nur noch zwei Punkte zum Meisterstück - die Klampfer-Elf könnte sich aber am kommenden Wochenende mit einem Sieg gegen Flavia zum Meister krönen. Am Samstag, um 17 Uhr kann der 1. FC Leibnitz vor eigenem Publikum Geschichte schreiben.

Stimmen zum Spiel:

Dr. Franz Tappler, Pressesprecher Ragnitz:

"Der personelle Aderlass der Ragnitzer konnte leider nur teilweise durch deren enormen Einsatz kompensiert werden, sodass der Sieg des Tabellenführers auch in dieser Höhe wohl als gerechtfertigt einzustufen ist. Dennoch, einen Treffer hätten sich die ÖMER-Mannen wohl auch verdient gehabt!"

Markus Gudenus, Obmann 1. FC Leibnitz:

"Ragnitz ist sehr tief gestanden und hat sehr gut verteidigt, trotzdem konnten wir uns einige Chancen herausspielen. Wir haben durch zwei Standards und ein Wundertor den verdienten 3:0 Sieg eingefahren. Jetzt haben wir es selbst in der Hand - wir freuen uns auf den Showdown gegen Flavia."

Unterliga West: Ragnitz : 1. FC Leibnitz - 0:3 (0:1)

91 Marcel Musger 0:3

67 Dominik Glavina 0:2

19 Klemen Bolha 0:1

by René Dretnik

Fotos: Elisabeth Tappler (Galerie)

