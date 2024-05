1. FC Leibnitz schreibt Geschichte und steigt erstmalig in die Oberliga auf!

Details Montag, 27. Mai 2024 19:11

In einer beeindruckenden Demonstration seiner Stärke besiegte der 1. FC Leibnitz die Gäste von SV Flavia Solva mit einem überzeugenden 4:0. Der Heimsieg wurde durch eine herausragende Leistung von Dominik Divjak, der zweifach traf, und durch die weiteren Torschützen Mirza Malagic und Dominik Glavina gesichert. Mit diesem Sieg haben die Leibnitzer den Titel in trockene Tücher gepackt und spielen nächstes Jahr in der Oberliga Mitte-West mit.

435 Besucher sahen einen Anpfiff mit klaren Fronten

Schon in den ersten Minuten des Spiels war die Intensität hoch, da der 1. FC Leibnitz, der Tabellenführer, seine Ambitionen klar machte. Die Partie begann mit dynamischen Aktionen beider Teams, wobei die Heimmannschaft die größeren Chancen erarbeitete. In der 14. Minute brach Mirza Malagic schließlich den Bann und erzielte das 1:0 für Leibnitz, was die Fans begeisterte und die Richtung für den weiteren Spielverlauf vorgab. Nach einigen knappen Momenten und einer Reihe von Abseitsstellungen des 1. FC Leibnitz, war es Dominik Glavina, der kurz vor der Halbzeitpause, in der 40. Minute, das 2:0 erzielte.

Einzelaktionen führen zur Entscheidung

Nach der Halbzeitpause ließ die Energie von SV Flavia Solva nach, während Leibnitz weiter auf das gegnerische Tor drückte. Kurz nach Wiederanpfiff, in der 50. Minute, zeigte Dominik Divjak seine Klasse, indem er zum 3:0 traf und die Hoffnungen von SV Flavia Solva auf ein Comeback zunichtemachte. Divjak war nicht aufzuhalten und verdoppelte seinen persönlichen Torerfolg in der 52. Minute, was das Ergebnis auf 4:0 erhöhte. Dieser Doppelschlag kurz nach der Pause war ein schwerer Schlag für die Gäste, die trotz lautstarker Unterstützung ihrer Fans, die nach Angaben in der 69. Minute "richtig Gas gaben", kein Mittel gegen die starke Offensive von Leibnitz fanden.

"Bomber" Dominik Divjak trifft zweimal binnen zwei Minuten

Die letzte halbe Stunde des Spiels verwandelte sich in eine Managementaufgabe für den 1. FC Leibnitz, der das Spiel kontrollierte und keine weiteren Chancen zuließ. Der Schlusspfiff in der 90. Minute besiegelte schließlich den klaren und verdienten 4:0-Heimerfolg für Leibnitz, der für das Team von Coach Ewald Klampfer den Meistertitel bedeutete. Die Gäste von SV Flavia Solva mussten sich hingegen geschlagen geben, ohne im gesamten Spiel eine wirkliche Bedrohung für das Tor von Leibnitz darzustellen.

Nach Ende des Spiels wurden die Meister-T-Shirts ausgeteilt und auf der Hubert-Vamlek-Sportanlage in Linden gehörig gefeiert. Ein absolut verdienter Auftritt des Klubs aus der Bezirksstadt, der über die ganze Saison hindurch immer die beste Performance bot. Auch die gesamte Redaktion von Ligaportal gratuliert recht herzlich.

Stimme zum Spiel:

Meistertrainer Ewald Klampfer:

"Das Spiel gegen Flavia war für uns angerichtet. Da kommt das größte Derby im Bezirk und wir können vor einer tollen Kulisse die Meisterschaft vollenden. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft wie sie mit dem Druck die ganze Saison umgegangen ist. Wir haben eine fast perfekte Saison gespielt."

Unterliga West: 1. FC Leibnitz : Flavia Solva - 4:0 (2:0)

52 Dominik Divjak 4:0

50 Dominik Divjak 3:0

40 Dominik Glavina 2:0

14 Mirza Malagic 1:0

by ReD

Fotos: Hamboeck, Fauland

