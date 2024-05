Klare Angelegenheit: Lannach düpiert den UFC Söding mit 4:0 in beeindruckender Heimleistung

Details Montag, 27. Mai 2024 19:43

Im Rahmen der 24. Runde der Unterliga West (STMK) erlebten die Zuschauer eine beeindruckende Vorstellung des SV Lannach, die den UFC Söding klar mit 4:0 bezwangen. Von Beginn an zeigte die Heimmannschaft ihre Überlegenheit und ließ zu keinem Zeitpunkt Zweifel daran aufkommen, wer das Spielfeld als Sieger verlassen würde. Bernd Hold, der zweifache Torschütze, sowie Daniel Schmölzer und Igor Tkalcic waren die herausragenden Akteure in einem Spiel, das durch eine Rote Karte für UFC Söding noch zusätzliche Würze erhielt.

Früher Vorsprung und konstante Dominanz

Schon in der ersten Minute wurde das Spiel angepfiffen und SV Lannach machte schnell klar, dass sie das Spielfeld dominieren wollten. In der 21. Minute erzielte Bernd Hold das erste Tor für Lannach, was den Ton für den Rest des Spiels setzte. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torhüter von Söding keine Chance und brachte das Heimteam in Führung. Dieses Tor gab Lannach zusätzlichen Schub und nur 19 Minuten später, in der 40. Minute, erhöhte Hold mit seinem zweiten Tor auf 2:0, nachdem er erneut durch eine beeindruckende Einzelleistung brillierte.

Kurz vor der Halbzeitpause, in der 43. Minute, erzielte Daniel Schmölzer das dritte Tor für SV Lannach. Mit einem kraftvollen Kopfball, der aus einer präzisen Flanke resultierte, sorgte er für den 3:0 Halbzeitstand. Die Überlegenheit von SV Lannach wurde mit jedem Tor deutlicher, und UFC Söding schien kaum in der Lage zu sein, auf die taktischen Einstellungen des Heimteams zu reagieren.

Zweite Halbzeit mit Roter Karte für die Gäste

Die zweite Hälfte des Spiels begann ohne Änderungen im Spielfluss. SV Lannach behielt die Kontrolle über das Spiel, während UFC Söding versuchte, einen Weg zurück ins Spiel zu finden. Ihre Hoffnungen erhielten jedoch einen schweren Schlag, als Stefan Hiebl in der 70. Minute die Rote Karte erhielt und Söding mit einem Mann weniger auskommen musste. Dieser Vorfall unterbrach jeglichen Rhythmus von Söding und machte es Lannach leichter, das Spielgeschehen zu kontrollieren.

In der 82. Minute setzte Igor Tkalcic den Schlusspunkt für SV Lannach mit einem beeindruckenden Tor zum 4:0. Sein präziser Schuss ins Eck des Tors war die Krönung einer herausragenden Teamleistung. Das Spiel endete schließlich ohne weitere Zwischenfälle, und der Schiedsrichter pfiff die Partie mit dem Stand von 4:0 ab, was den überwältigenden Sieg für SV Lannach besiegelte.

SV Lannach hat mit diesem Ergebnis gezeigt, dass sie eine Kraft sind, mit der man in der Unterliga West rechnen muss. Ihre Fähigkeit, unter Druck zu performen und über das gesamte Spiel hinweg eine so dominante Leistung zu zeigen, macht sie zu einem gefährlichen Gegner für jede Mannschaft in der Liga - eigentlich schade, dass sich die Saison bald dem Ende zuneigt.

Unterliga West: SV Lannach : UFC Söding - 4:0 (3:0)

82 Igor Tkalcic 4:0

43 Daniel Schmölzer 3:0

40 Bernd Hold 2:0

21 Bernd Hold 1:0

by ReD

Fotos: JAZ West

