Spektakel in Hengsberg: USV Kötz-Haus Hengsberg dominiert mit 7:0 gegen USV Allerheiligen/W. II

Details Montag, 27. Mai 2024 21:50

In einer beeindruckenden Demonstration ihrer Stärke zerschmetterte USV Kötz-Haus Hengsberg die Gäste von USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. II in der 24. Runde der Unterliga West. Mit einem überwältigenden 7:0-Sieg festigte Hengsberg seine Position, während die Gäste in Bedrängnis gerieten. Besonders hervorzuheben sind die herausragenden Leistungen von Elvedin Kehic und Matija Rozman, die maßgeblich zum Erfolg beitrugen.

Ein Blitzstart für USV Kötz-Haus Hengsberg

Kaum hatte der Schiedsrichter das Spiel angepfiffen, demonstrierte USV Kötz-Haus Hengsberg ihre Angriffslust. Schon in der 2. Minute brachte Elvedin Kehic die Heimmannschaft mit einem geschickt platzierten Schuss in Führung. Die Euphorie im Stadion war greifbar, und bevor sich USV Allerheiligen/W. II von dem frühen Schock erholen konnte, doppelte Kehic in der 23. Minute nach und schoss das 2:0. Nur eine Minute später erhöhte Christoph Marchl auf 3:0, indem er eine Lücke in der Abwehr der Gäste ausnutzte. Die erste Halbzeit endete mit einem deutlichen Vorsprung für die Hausherren, und das Momentum war klar auf ihrer Seite.

USV Hengsberg lässt nicht locker

Die zweite Halbzeit begann mit demselben Schwung, mit dem USV Kötz-Haus Hengsberg die erste beendet hatte. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff netzte Elvedin Kehic erneut ein und erzielte seinen Hattrick, ein persönlicher Triumph für den Spieler und ein Desaster für die Gäste. Die Führung von 4:0 schien die Gastmannschaft zu lähmen, während Hengsberg weiter Druck machte. In der 67. Minute erweiterte Matija Rozman den Vorsprung auf 5:0, gefolgt von Marco Krammer, der in der 79. Minute das halbe Dutzend vollmachte. Den Schlusspunkt setzte Zan Nikolic, der in der 90. Minute das 7:0 erzielte, ein würdiger Abschluss eines dominanten Spiels.

Elvedin Kehic on fire - er traf dreimal

Die Überlegenheit von USV Kötz-Haus Hengsberg war in diesem Spiel deutlich zu sehen. Jeder Angriff wurde präzise ausgeführt, während USV Allerheiligen/W. II Mühe hatte, überhaupt ins Spiel zu finden. Die Defensive der Heimmannschaft stand wie eine Festung, die kaum Chancen zuließ, während ihre Offensive eine nach der anderen nutzte. Dieses Spiel wird zweifellos als eine der bemerkenswertesten Leistungen in der Saison in Erinnerung bleiben.

Stimme zum Spiel:

Thomas Frieß, sportlicher Leiter Hengsberg:

"Ich gratuliere dem 1. FC Leibnitz zum verdienten Meistertitel. Wir können jetzt nur warten, ob wir eine zweite Chance bekommen doch noch unser Ziel zu erreichen. Vielleicht bekommen wir die Chance über die Relegation in die nächste Liga aufzusteigen. Es bleibt spannend."

Unterliga West: Hengsberg : USV Allerheiligen/W. II - 7:0 (3:0)

90 Zan Nikolic 7:0

79 Marco Krammer 6:0

67 Matija Rozman 5:0

47 Elvedin Kehic 4:0

24 Christoph Marchl 3:0

23 Elvedin Kehic 2:0

2 Elvedin Kehic 1:0

by ReD

Foto: USV Hengsberg

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.